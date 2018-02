Det er faktisk en ganske vanlig metode.

For to uker siden slo eventselskapet Possibility seg konkurs. Selskapet hadde da rundt 16,5 millioner kroner i gjeld som de ikke klarte å betale tilbake.

Bare en ukes tid senere kom nyheten om at de som eide selskapet da det gikk konkurs, hadde kjøpt selskapet tilbake.

For dette betalte eierne 1,55 millioner kroner, knapt en tiendedel av gjelden. Selskapet er egentlig det samme som før, men på denne måten slipper de å dra med seg gjelden videre.

Høres det for godt ut til å være sant?

Faktisk er dette ganske vanlig. Hvert år går rundt 5000 norske selskaper konkurs. Mange blir kjøpt tilbake av sine tidligere eiere, og drevet videre.

Hvordan er det mulig?

Roar Christiansen

Har ikke personlig ansvar

Possibility er et aksjeselskap. Det spesielle med aksjeselskap er at de regnes som en egen juridisk person.

Når et aksjeselskap får gjeld, er det derfor ikke eierne som er ansvarlige for å betale denne gjelden tilbake. Det er det bare selskapet selv som er.

Selskapet finnes ikke lenger

Et selskap går konkurs dersom det skylder penger det ikke klarer å betale tilbake, og heller ikke klarer å selge unna eiendeler for å skaffe disse summene.

Hvis det samme skjer med en person, forsvinner ikke gjelden. Den må betales ned med fremtidige inntekter. Men et aksjeselskap slutter å eksistere ved en konkurs. Det vil si at det kommer ingen flere inntekter, så gjelden vil aldri bli betalt tilbake.

Pengene er tapt.

Selger for å betale ned gjeld

De som har krav mot selskapet, kalles kreditorer. For å minimere skaden for dem, skal en advokat umiddelbart ta over kontrollen av et selskap som går konkurs. Dette kalles en bostyrer, og oppgaven er å skaffe oversikt over alt som finnes av verdier, som kan bidra til å betale ned gjelden. For å skaffe mest mulig penger, vil bostyreren også prøve å selge deler av eller hele selskapet videre.

Nettopp dette skjedde med Possibility. Da er det ingenting i veien for at de gamle eierne kan kjøpe det samme selskapet. Ofte vil det være lurt, fordi de ofte er villige til å betale mest for å få fortsette selskapet sitt. På den måten skaffer bostyreren mest mulig penger til kreditorene.

Skal være mulig å feile

Slik kan altså eierne kvitte seg med gjelden i et selskap, enkelt forklart. Årsaken til at systemet er slik, er at det ikke skal være for høy risiko å starte et selskap. Reglene er laget fordi man ønsker at folk skal satse, starte opp nye selskaper og være gründere. Da må det også være lov å mislykkes, gå konkurs og starte på nytt igjen, uten at eierne risikerer sin personlige økonomi.

Bjørn Erik Larsen

Men: Konkurser kan også være straffbare

Du kan likevel ikke gjøre dette i all evighet. Det er ikke lov å spekulere i å la selskaper gå konkurs. De som gjør det, kalles gjerne konkursryttere. De oppretter selskaper og tar store lån. Så tar de ut høy lønn eller tapper selskapet for verdier på andre måter, før de slår det konkurs.

Skjer dette flere ganger, risikerer eierne å få en konkurskarantene. Det betyr at de ikke lenger får lov til å opprette nye selskaper, være styreleder eller lignende. Det å drive selskaper på lånte penger du aldri har tenkt å betale tilbake, er også straffbart. Blir dette oppdaget, kan du bli anmeldt.

I de fleste tilfeller har likevel ikke eierne skylden for konkursen. Da er taperne de som har krav på penger, men aldri får dem.

Kilder: Altinn, Konkursrådet og Hans Fredrik Marthinussen, professor i formuesrett ved Universitetet i Bergen.