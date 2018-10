Er du usikker på om du skal ta influensavaksine? Les dette først.

Fjorårets influensasesong var langvarig og rammet Vestlandet hardt.

Særlig utsatt var eldre over 60 år. Rekordmange strøk med.

Vanligvis dør rundt 900 nordmenn av influensa i løpet av en sesong. I fjorårets sesong mistet anslagsvis 1400 livet.

Én av ti får influensa i løpet av en sesong. For friske voksne går det vanligvis 10–15 år mellom hver skikkelig runde med feber, snørr og muskelverk.

Tiden er inne for å bestemme seg for om du vil ta influensavaksine. Her er aktuelle spørsmål og svar.

Bør jeg vaksinere meg?

Drøyt halvannen million nordmenn tilhører de gruppene som blir rådet til å ta vaksine.

Alle over 65 år.

Gravide som er mer enn 12 uker på vei.

Barn og voksne med ulike kroniske sykdommer, blant annet diabetes og astma.

Folk med nedsatt immunforsvar og deres familier.

Personer med alvorlig fedme.

Helsepersonell som har pasientkontakt.

Alle som er i kontakt med levende griser.

Også andre kan velge å la seg vaksinere.

I enkelte land er det vanlig at storparten tar influensavaksine hvert år.

Hvor får jeg tatt vaksine?

Nytt av året er at 260 apotek i kjedene Apotek1, Ditt Apotek og Vitusapotek tilbyr influensavaksine. Da slipper du turen til fastlegen.

Sjekk apotekenes nettsider for tilgjengelighet og fremgangsmåte.

Alternativet er å bestille time hos legen for vaksinering. Noen legesentre tilbyr drop-in for influensavaksine.

Hva koster influensavaksinen?

Hos fastlegene varierer prisen.

Vi sjekket Engen legesenter, som tar 100 kroner for å sette sprøyten som du selv henter ut med resept og betaler for på apoteket.

Selve vaksinen koster i år 139 kroner. De som tilhører risikogruppene betaler 38 kroner.

Oasen legesenter tar inn vaksiner og setter på sine pasienter. I fjor kostet det 200 kroner, inkludert vaksine. Årets pris er ikke fastsatt ennå.

Apotekene som tilbyr vaksinering tar fra 399 kroner for vaksine og stikk.

Hvor lang tid tar det før vaksinen virker?

Fra vaksinen virker tar det én til to uker før immuniteten er på plass.

Vaksineringen starter vanligvis i september og strekker seg til november.

Hvor godt virker influensavaksinen?

Effekten av influensavaksinen varierer fra år til år. Vanligvis vil rundt 60 prosent av de vaksinerte være beskyttet.

I forrige sesong var effekten dårligere. Den virket på 25 til 52 prosent av alle dem som tok den. For noen virusvarianter var beskyttelsen bedre enn andre.

Det vil si at mange ble syke selv om de hadde tatt sprøyten. Vaksinen kan likevel gjøre forløpet mildere.

Hvor lenge varer beskyttelsen?

Den varer hele sesongen. Men neste år er den ubrukelig. Da er det trolig en annen type influensavirus som kommer.

Vaksinen settes sammen av Verdens helseorganisasjon, basert på det man vet om virus som er i sirkulasjon.

Influensavirus er upålitelige og kan endre seg fra år til år. Derfor må innholdet i vaksinen stadig forandres.

Hvor vanlig er det å vaksinere seg?

Vaksinasjonsdekningen for influensa er økende.

Før sesongen 2017/18 ble det sendt ut 655.000 doser, omtrent 100.000 flere doser enn året før.

13 prosent av befolkningen tok vaksine i fjor, går det frem av en spørreundersøkelse gjort av Statistisk sentralbyrå.

I risikogruppene er andelen høyere.

28 prosent av kronisk syke tok sprøyten og 38 prosent av dem over 65 år, mens 55 prosent av dem som både er kronisk syke og over 65 år lot seg vaksinere.

Har vaksinen bivirkninger?

Det er vanlig å føle seg litt uvel og få litt feber. Du kan også bli litt øm der du er stukket.

Alvorlige allergiske reaksjoner forekommer svært sjelden.

Fra 2012 til 2017 ble det i Norge meldt om 28 alvorlige bivirkninger, av i alt 2,5 millioner doser.

Under utbruddet av svineinfluensa i 2009 ble vaksinen Pandemrix brukt i en rekke land. Det ble da oppdaget en økning av narkolepsi hos barn og unge.

Narkolepsi er en sykdom som gjør at man plutselig sovner.

Denne typen vaksine har ikke vært brukt i Norge siden første halvår 2010.

Ifølge Folkehelseinstituttet er det ikke kommet noen meldinger om narkolepsi som følge av de vanlige vaksinene mot sesonginfluensa.

Kilder: BT-artikkel om influensavaksine supplert med informasjon fra apotek.no og årsrapport om influensa fra Folkehelseinstituttet.