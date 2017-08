Ett parti presenterer seg med sverd og eggelikør. Et annet vil ha fritt narkosalg og bordeller.

De vil neppe havne i regjering med verken Jonas Gahr Støre eller Erna Solberg. Men fire splitter nye partier stiller liste i Hordaland ved høstens stortingsvalg.

Tre partier har gitt opp siden sist. Det betyr at du har 17 ulike partier å velge mellom 11. september.

Disse er nye:

1. Alliansen

Har bare én sak på programmet sitt: Norge ut av EØS og Schengen. Ellers kan kandidatene fritt fronte sine egne hjertesaker. Stiller liste i alle landets fylker.

Hans Jørgen Lysglimt Johansen er eneste medlem av partiet. Ifølge partiet selv, fikk han en halv million kroner fra skipsreder Dan Odfjell som oppstartshjelp i 2016. Partilederen poserte for fotografene med sverd og eggelikør da han presenterte partiet sitt.

2. Feministisk Initiativ

Feministisk og antirasistisk parti som arbeider for likestilling og mot diskriminering. Partiet ble stiftet i Sverige i 2005 av den tidligere Vänsterparti-lederen Gudrun Schyman, og fikk sitt norske søsterparti i 2015.

Vil merke retusjert reklame, krever havarikommisjon mot partnerdrap, tegnspråktolker på legevakt, sykehus og hos politiet, og vil innføre et tredje juridisk kjønn.

Stilte liste i Bergen ved forrige kommunevalg og fikk 641 stemmer. Stiller i høst liste i Hordaland og Oslo.

3. Liberalistene

Vil verne om de vestlige rettsstatsidealene, og mener statens eneste oppgave skal være å beskytte individets rett til liv, frihet og eiendom.

Vil ha direktevalg til president, bevæpning av politiet, og mener det bør være fritt frem å eie våpen, drive med narkosalg, sexarbeid og pengespill. Støtter aktiv dødshjelp, og vil overlate hele eldreomsorgen til det sivile samfunnet.

Stiller lister i alle landets fylker.

4. Helsepartiet

En annen nykommer, som stiller liste i 18 fylker.

Ble startet av programlederprofilen fra P4, Lise Askvik, etter at hun tok opp kampen for at brystkreftopererte skulle få rekonstruert puppene sine.

Vil jobbe for bedre løsninger i helse- og omsorgssektoren og sier selv de er pasienter, pårørende og helseansattes grasrotopprør mot et byråkratisk, økonomistyrt og for lite pasientlojalt helsesystem.

Disse er ute

1. Pensjonistpartiet

Fikk 982 stemmer i kommunevalget i Bergen i 2015, og 11.865 stemmer totalt ved stortingsvalget i 2013. Stiller liste i en rekke andre fylker.

2. Folkemakten

Fikk færrest stemmer av alle partiene ved kommunevalget i Bergen 2015: 253. Ved stortingsvalget i 2013 fikk partiet 175 stemmer totalt. Folkemaktens eneste sak var at Norge trenger et nytt politisk system. Stiller i år ikke liste i noen fylker.

3. Norges Kommunistiske Parti.

Fikk 611 stemmer totalt ved stortingsvalget i 2013 og konsentrerer i år kreftene om de fire fylkene Rogaland, Oslo, Nordland og Troms.