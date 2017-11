I tvil om hva som er lov? Få oversikten her!

Har du feil lys på bilen, risikerer du 2550 kroner i bot. Og skumle situasjoner.

Nye biler kommer med fancy lysautomatikk. Noen synes det er kjempestas å pimpe den gamle bilen med ekstra lykter. Men hvilke lys er egentlig lov å bruke - til hvilken tid? Og når skal du egentlig blende ned når du møter biler på landeveien i mørket?

Her er en enkel guide til riktig lysbruk. Og skroller du helt nederst, finner du den største brannfakkelen: Hvordan bruke blinklys i rundkjøring.

Kjørelys

Du skal ha lys fremme på bilen når du kjører. Som oftest brukes nærlys som kjørelys. Alternativt kan du bruke kurve-/tåkelys i kombinasjon med parkeringslys (men ikke i kombinasjon med nærlys). I dagslys er det ikke påbudt med baklys. Men de må på i mørket, i tunneler eller i vær med dårlig sikt.

Du kan bare ha to nærlys.

Fjernlys

Når lysforholdene tilsier det, må du på med fjernlysene. Og da må du passe på at du ikke blender andre. Tommelfingerregelen er at når lyskjeglene fra din bil møter en annen bil, skal du blende ned til nærlys.

Et godt råd er å holde blikket mot høyre – mot den hvite stripen eller autovernet. Da er det mindre sjanse for å bli blendet. Og da vil du også lettere få med deg eventuelle fotgjengere i veikanten.

Du skal ikke blende ned for tidlig, for da blir det for stor svart lomme mellom din og møtende bil.

Parkeringslys

Parkeringslys skal på når bilen står stille. Kjører du på en smal vei, og du stopper i en lomme slik at møtende bil kan slippe forbi, skal parkeringslyset på slik at møtende bil kan se at du har stoppet. For når du setter på parkeringslyset, er det et signal til alle medtrafikanter om at du står stille.

Stanser du i mørket for å sette av en passasjer, eller du skal ut av bilen en tur selv, er det spesielt viktig å ta på parkeringslyset slik at andre biler kan se at det er noen utenfor bilen.

Tåkelys

Kurve- og tåkelys kan i utgangspunktet brukes ved tett tåke, eller på spesielt svingete og uoversiktlige veier.

Foran er lyktene med tåkelys plassert i støtfangeren like over bakkenivå. Bak er lyset plassert i den ene lykten.

Det er i utgangspunktet ikke lov å bruke tåkelys i kombinasjon med fjernlys, men unntaket er når du kjører i svinger og hastigheten er så lav som 10–20 km/t.

Blinklys

Enkelt sagt skal du bruke blinklys for å vise hvor du skal. For eksempel svinge inn på ny vei eller skifte fil.

Blinklys skal også brukes i rundkjøringer - og her er det mange som irriterer seg over feil bruk.

Trafikklæreren vi snakket med, lærer elevene sine dette: I rundkjøringer blinker du til venstre når du skal mot venstre, og du skal blinke deg ut av rundkjøringen (høyre blinklys). I tillegg skal du skal blinke når du skal skifte fil.

Når du kjøper ny bil

Når du kjøper en ny bil, kommer den med ferdige innstillinger for hvilke lys som slår seg på når du starter bilen. Ifølge UP er det en vanlig feil at folk ikke setter seg inn hvordan lysene på bilen virker og hvilke innstillinger den har. For eksempel kommer gjerne ikke baklysene på av seg selv, for det er ikke påbudt i dagslys.

Og spesielt viktig er det å sette seg inn i automatikken hvis du importerer bilen din selv. Da er ikke innstillingene nødvendigvis justert etter norske regler.

KILDER: NAF, Statens vegvesen, UP Vest og trafikklærer Mette Marie Berntsberg ved MB Trafikkskole.