Eier du bolig? Dette er de tre tingene du må huske på når det snør.

Snø og kuldegrader er kommet til Bergen, og med vinterværet kommer et økt ansvar for huseiere.

For hva skjer dersom noen skader seg på fortauet like ved eiendommen din?

Og er det du eller kommunen som skal fjerne istapper fra taket ditt?

Her er tre ting du som huseier må passe på i vinter.

1. Snø og is på taket av bygningen

Helge Sunde (ARKIV)

Det er fort gjort å skade seg på grunn av mangelfull snøsikring. Som huseier er det din oppgave å sikre eiendommen og områdene rundt.

En viktig ting å tenke på, er at det kan rase ned snø og is fra taket. Tunge istapper og isklumper kan være livsfarlige å få i hodet.

Dersom du eier en enebolig med hage rundt, eller dersom eiendommen din ikke grenser til en vei åpen for alminnelig ferdsel, trenger du ikke å ta hensyn til andres risiko enn din egen. Det er eiere av bygninger eller grunn som grenser til offentlig sted, som er pliktig å sikre eiendommen.

Er du en del av et sameie eller borettslag, og har opprettet et styre, så er styret ansvarlig for sikringen.

Berit Roald / NTB scanpix (ARKIV)

Det første man skal gjøre er å sette opp et varselskilt. Skiltet skal være markert med «fare for ras». Etter dette må istappene fjernes fra taket med en gang.

Om noen skulle skade seg på grunn av for dårlig sikring på eiendommen din, kan du risikere å bli dømt for uaktsom legemsbeskadigelse. I slike tilfeller må huseier betale erstatning, og særlig alvorlige tilfeller kan resultere i fengselsstraff.

2. Glatte og isete fortau

Bjørn Erik Larsen (ARKIV)

Et annet viktig tiltak er salting og strøing av fortau. I Bergen kommune er det eier av hus eller grunn, som plikter å strø når det er glatt, til tross for at det ofte er kommunen som eier fortauet.

Hvis noen faller og skader seg på et fortau i nærheten av boligen din, kan du som eier bli erstatningsansvarlig. Kommunen kan også iverksette opprydningsarbeid som du må betale for, dersom du ikke gjør nok for å fjerne snø og is på fortauet.

3. Sørge for fri ferdsel

Larsen, Bjørn Erik (ARKIV)

Det er huseiers plikt å sørge for fri ferdsel. Når det snør mye må du måke fortauet, i tillegg til å strø og salte. Husk å ikke kaste snøen ut i kjørebanen når du fjerner snøen.

Om du ikke fjerner snøen, kan Bymiljøetaten gi deg gebyr. I starten er gebyret på 1000 kr, men hvis du gjentatte ganger ikke gjør det du skal, kan gebyrene bli høyere.

Ifølge Bymiljøetaten er måkingen og strøingen på fortauene i Bergen ofte ikke god nok. Det er ikke nok å strø litt salt på snøen og håpe på det beste. Både snø og is skal fjernes. En tommelfingerregel er at det skal være mulig å trille to barnevogner ved siden av hverandre på samme fortau uten problemer.

KILDER: Politivedtektene for Bergen kommune, intervju med Anders Leisner, leder for medlemsrådgivning i HLF, og Ole Bjørgen fra Bymiljøetaten.