Dette er seksuell trakassering.

123.000 av yrkesaktive i Norge opplever seksuell trakassering på arbeidsplassen én gang eller mer i måneden.

De siste ukene har tusenvis av historier over hele verden kommet frem i lyset. Mange har samtidig stilt spørsmålet: Hvor går egentlig grensen mellom vennligsinnet oppmerksomhet og seksuell trakassering?

Denne saken kan kanskje hjelpe til å oppklare.

1. Når er det flørt og når er det trakassering?

Det er lov å flørte, og det er lov å gi andre komplimenter om hårfrisyre eller at kollegaen ser fresh ut. Men du skal være våken for hvor grensen til den du gir oppmerksomhet går. Mange blir oppriktig lei seg og sier unnskyld når de får vite at de har tråkket over andres grenser. De trodde at de drev med uskyldig flørting. Andre tar ikke hensyn til tilbakemeldingen og gjentar oppførselen. Det er ikke greit.

2. Hva sier loven?

Pedersen, Terje / NTB scanpix

I loven er seksuell trakassering definert som «uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.» Det betyr at når en person ikke vil ha denne oppmerksomheten, er det trakassering.

Folk har ulike grenser for hva som oppfattes som ufint og krenkende. Hva slags forhold det er mellom to personer, spiller inn. For eksempel om den ene er sjef og den andre er ansatt.

Er det ulikt maktforhold mellom de to partene, er terskelen for hva som er over grensen lavere.

3. Hva slags former for seksuell trakassering er det?

De skiller ofte mellom tre ulike typer:

Fysisk . Kan være alt fra at noen tar på deg som du ikke vil skal gjøre det, til voldtekt og voldtektsforsøk. Et eksempel på det første: Å bli presset til å gi klemmer, eller noen «tilfeldigvis» kommer borti rumpe eller pupper.

. Kan være alt fra at noen tar på deg som du ikke vil skal gjøre det, til voldtekt og voldtektsforsøk. Et eksempel på det første: Å bli presset til å gi klemmer, eller noen «tilfeldigvis» kommer borti rumpe eller pupper. Muntlig. Seksuelle hentydninger og forslag eller kommentarer om kropp, utseende eller privatliv. Eksempel: Det er ikke greit å spørre om du har hatt sex i helgen. Eller få spørsmål om å bli med på et rom for å «ha det litt moro».

Seksuelle hentydninger og forslag eller kommentarer om kropp, utseende eller privatliv. Eksempel: Det er ikke greit å spørre om du har hatt sex i helgen. Eller få spørsmål om å bli med på et rom for å «ha det litt moro». Nærgående blikk, kroppsbevegelser, ryktespredning, visning av seksuelle bilder eller blotting. Eksempel: En kollega viser deg nakenbilder på mobilen, eller mannlige kollegaer veksler blikk, kommenterer seg imellom og plystrer når du går fordi.

4. Kan noe være greit i én situasjon – og ugreit i en annen?

Vi har alle har ulike grenser for hva vi synes er greit av kommentarer om kropp og intimsoner. Noen ganger kan det derfor være utfordrende å forstå hvor andres grenser går.

Hva slags relasjon man har til personen som kommer med kommentarer eller flørter har derfor stor betydning.

Maktforholdet er viktig også her. Det er heller ikke uvesentlig hvilken situasjon eller sammenheng ting sies i. Det som kan være ubehagelig i én situasjon, trenger ikke å være ubehagelig i en annen.

5. Er det egentlig så farlig?

I undersøkelser oppgir de som er blitt utsatt for trakassering at de ønsker å slutte i jobben, de har fått psykiske plager, er blitt utrygge på fritiden, er blitt mindre motivert i jobben eller de har fått økt sykefravær.

Dette er et sensitivt og vanskelig tema som kan gi store personlige belastninger for dem som er involvert. Det kan også virke veldig negativt på arbeidsmiljøet.

Få saker når så langt som til Likestillings- og diskrimineringsombudet – og til retten.

Det er sjelden beviser eller vitner til det som har foregått. Den som opplever det, kan ha en følelse av at hun/han er skyld i det selv – og føle skam. Eller er usikker på hva som egentlig skjedde.

Av 60–70 saker, registrert hos Likestillings- og diskrimineringsombudet fra 2006 til 2014, endte bare seks saker i domstolen. Av disse igjen fikk bare én kvinne erstatning. Det var en kvinnelig frisør som blant annet måtte vaske sjefens hår mens han så på pornofilm.

Kilder: Jurist Shorish Azari ved Likestillings- og diskrimineringsombudet, Parat, FAFO, SSB, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Fri Fagbevegelse, Advokatbladet