Er det noe jeg bør skaffe meg? Og hvor kan jeg bruke det? Her er det viktigste du trenger å vite om bitcoins – enkelt forklart.

1. Hva er bitcoin?

JEMINA KELLY, REUTER

Bitcoin er et globalt system for å flytte verdier. De fleste forbinder det med digital valuta. Men denne teknologien gjør det mulig å lage nye finansielle produkter som ikke ligner på noe av det vi kjenner til i dag. Og hvem som helst kan lage innhold til disse tjenestene.

Verdiene kan flyttes direkte fra person til person, uten å gå via en tredjepart. Den er heller ikke regulert av en sentralbank eller statsmakt. Valutaen finnes ikke fysisk, og kan overføres anonymt over nettet til hvem som helst med en bitcoin-adresse. Valutaen lagres på en personlig datamaskin i en wallet (lommebok)-fil, som du laster ned. Bruker du tjenesten Coinbase, kan du også kjøpe, holde og sende bitcoin på samme måte som en mobil bankapp.

Bitcoins «lages» av dataprogrammer. Det kan være maksimalt være 21 millioner bitcoins i omløp. Derfor kan ikke bitcoin rammes av inflasjon. Pr i dag er vel 16 millioner bitcoins i omløp – de resterende er fortsatt ikke gravd ut. (se under). Verdien bestemmes ut fra markedet. Da den første bitcoinen kom i 2009, var den verdiløs. Etter hvert har folk bygd opp tillit til dette betalingssystemet og onsdag morgen var verdien 16.718 dollar.

2. Hvordan skaffer jeg meg bitcoins?

Brendan McDermid / X90143

Å lage bitcoin kan sammenlignes med digital gullgraving, derfor kalles dette også «mining» (utgraving) i bitcoin-verdenen. Men for å grave ut bitcoin, må du ha en kraftig datamaskin spesialtilpasset Bitcoin. Dette er utelukket for folk flest.

Derfor er det enklest å kjøpe. Det kan du gjøre via en fysisk minibank. Men foreløpig finnes det bare en slik i Norge og den er i Oslo. Eller du kan gjøre det via nett på en bitcoin-børs (for eksempel amerikanske Coinbase). Det er også mulig å kjøpe direkte fra en selger, for eksempel ved hjelp av bitmynt.no.

Du trenger ikke kjøpe en hel bitcoin. Den minste enheten som benyttes er 0,00000001 bitcoin (én «Satoshi»). Det minste du kan kjøpe, er 500 slike.

3. Hvor vanlig er det å betale med bitcoins?

Philimon Bulawayo, REUTERS

Hvor mange som bruker bitcoin i Norge, er umulig å si, siden all overføring skjer anonymt. Du kan se alle transaksjoner offentlig, men hvem som står bak dem, og dermed hvor de kommer fra geografisk, er ikke kjent. Men kilder BT har snakket med, mener det er grunn til å tro at det er blitt en del tusen etter hvert. Norsk bitcoin- og blockchainforening har oppdaterte lister over hvilke butikker og tjenester som har åpnet for betaling i bitcoins. Pr i dag er 11.267 betalingssteder registrert.

Ifølge den oversikten er det så langt en bergensbedrift som bruker bitcoins – nettbutikken Superfood. En del internasjonale kjeder og selskaper har innført valutaen, for eksempel Subway, Microsoft, Wikipedia og Expedia. Men ennå er bitcoin svært lite brukt i dagligdags handel.

Mange ser på bitcoin mer som et investeringsobjekt enn som et betalingsmiddel. Men i land med liten tillit til den lokale valutaen og korrupt ledelse, er bitcoin blitt en livsnødvendig måte å gjøre handel på siden den skjer uavhengig av myndighetene. Eksempel på slike land er Venezuela og Zimbabwe.

Bitcoin har vært hyppig brukt i kriminelle miljøer på grunn av anonymiteten bak transaksjonene, men analyser av handel i digital valuta kan tyde på at kriminelle nå i større grad dropper bruk av bitcoin.

4. Vil bitcoin erstatte vanlig valuta på sikt?

Bobby Yip, REUTERS

Enkelte kritikere har kalt bitcoins for en oppblåst boble eller monopolpenger, eller en mislykket valuta. Andre sammenligner bitcoin med gull.

Hvis bitcoins utvikling fortsetter, er det nok i første omgang størst sjanse for at bitcoin kan etablere seg mer på siden av de nasjonale valutaene, som en slags parallelløkonomi. På sikt er det større sjanse for at bitcoin kan bli viktigere enn nasjonale valutaer. Men det vil i så fall ta lang tid, mener ekspertkilder BT har snakket med.

5. Kan jeg risikere å tape pengene?

Kiichiro Sato, NTB scanpix

Siden verdien på bitcoin bestemmes av markedet til enhver tid, kan verdien i prinsippet forsvinne. Fortsatt er bitcoin et produkt som det er forbundet med høy risiko å investere i. Og du bør ikke kjøpe for mer enn det du har råd til å tape, er rådet fra ekspertene.

6. Må jeg betale skatt av det jeg skulle tjene på handel med bitcoins?

Får du gevinst på handel med bitcoin, må du betale 24 prosent skatt. Før var det også moms på handel, men den er nå fjernet i henhold til EU-reguleringer. Det er heller ikke lov å salte ned formuen din i bitcoin før nyttår for å unngå formuesskatt, sa skattedirektør Hans Christian Holte til Aftenposten i februar.

Kilde: Dagens Næringsliv, Norges Bitcoin- og blochchainforening, Aftenposten, blokk-kjede-ekspert Fredrik Haga i Schibsted.