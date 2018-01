Syv grunner til å ta vaksine.

22 personer er smittet av meslinger i Sverige de siste dagene.

Dette har ført til økt oppmerksomhet rundt den svært smittsomme sykdommen også i nabolandene.

I 74 norske kommuner er andelen ungdommer som er fullvaksinert mot meslinger langt lavere enn anbefalt, ifølge NRK.

1. Versting-virus

Gorm Kallestad, SCANPIX

Meslingviruset er ett av de mest smittsomme virusene vi kjenner til. En syk person som oppholder seg blant personer uten beskyttelse, kan risikere å smitte 12–18 andre.

2. Pass opp hvis du er født mellom 1960 og 1969

Eric Risberg, NTB scanpix

I Norge er rundt fem til ti prosent av befolkningen trolig ikke vaksinert.

Er du født før 1960 har du mest sannsynlig hatt meslinger og er naturlig immun. I Norge fikk ikke alle barn tilbud om meslingvaksine før 1969.

Fra 1983 kom to doser meslingvaksine inn som en del av MMR-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet.

Er du usikker på om du er vaksinert, kan du sjekke på Helse-Norge. Men vær obs på at registreringen her først er fra de siste årene. Er du fortsatt usikker, anbefaler Folkehelseinstituttet å ta vaksinen for sikkerhet skyld. Spesielt gjelder dette hvis du jobber i helsevesenet.

3. Vaksinen har få bivirkninger

Damian Dovarganes, NTB scanpix

Bivirkningene av vaksinen er vanligvis litt feber og mulig utslett på første dose.

Hvis du allerede er immun, vil du sannsynligvis ikke få noen reaksjon i det hele tatt.

Andre dose, som etter barnevaksinasjonsprogrammet skal tas i 6. klasse, er det sjelden reaksjon på. Da har kroppen allerede dannet antistoffer.

I 1998 kom en internasjonal studie som påsto at meslingvaksinen kunne føre til autisme. Noen år etter ble det avslørt at den var falsk.

4. Ikke alle land i Europa har kontroll

Ikke alle land i Europa har kontroll over sykdommen.

Frankrike, Italia, Belgia, Bosnia-Hercegovina, Serbia, Georgia, Romania og Ukraina er alle land der meslingsmitte sirkulerer, og som du bør være ekstra oppmerksom på når det gjelder mulige utbrudd.

I Italia ble det for eksempel registrert mer enn 3300 sykdomstilfeller og to dødsfall fra juni i 2016 til desember 2017.

I Norge får barn tilbud om første dose fra de er 15 måneder gamle, men denne kan fremskyndes. Vaksinen kan tas fra ni måneders alder.

5. Meslinger har farlige følgesykdommer

Meslinger angriper immunforsvaret og kan derfor føre til alvorlige følgesykdommer og komplikasjoner i etterkant. Mest vanlig er ørebetennelse, bronkitt, diaré, lungebetennelse og hjernebetennelse.

På verdensbasis er lungebetennelse og hjernebetennelse de nest mest dødelige følgesykdommene.

6. 95 prosent må være vaksinert

Siden meslingvaksinen ble innført i 1969 har det vært stor oppslutning om barnevaksinasjonsprogrammet. Det har ført til at det er veldig få tilfeller av meslinger i Norge.

I fjor var det ett tilfelle, i 2016 var det ingen. Sist registrerte utbrudd i Norge var i 2011 med 39 tilfeller. De fleste kom fra en og samme bydel i Oslo. Siste landsomfattende utbrudd var i 1980/81.

Men for å hindre utbrudd må 95 prosent av befolkningen til enhver tid være immune.

Ikke alle fylker i Norge oppfyller denne prosenten.

Oslo er en av byene der færre er vaksinert. I Hordaland er 96,7 prosent av alle toåringer vaksinert. I Sogn og Fjordane er tilsvarende tall 95,6.

7. Bare noen få grupper skal ikke ta den

Har du kreft, er gravid eller har immunsvikt skal du ikke ta vaksinen. Dette er fordi vaksinen består av levende, men svekkede, virus som kan gjøre deg syk hvis immunforsvaret ditt ikke fungerer som det skal. Og fordi ikke alle kan ta vaksinen, er det desto større grunn til at resten av befolkningen er fullvaksinert for å holde viruset borte.

Kilder: Overlege Øystein Riise (Folkehelseinstituttet). fhi.no, WHO, forskning.no, VG.