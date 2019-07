Her er fem grunner til å være vennlig mot biene i sommervarmen.

Jo da, veps og bier kan være plagsomme – og for enkelte allergikere farlige hvis de stikker. Men irritasjonen glir kanskje over i takknemlighet jo mer vi vet om betydningen disse summende skapningene har for oss mennesker, naturen og livsgrunnlaget vårt.

Formering og mat

Rapporter om insektdød har fått FNs matvareprogram og eksperter til å oppfordre oss til å bli vennligere mot bier, sommerfugler og andre pollinatorer som er nødvendige for at mange blomstrende planter skal kunne formere seg og gi oss mat.

Her er fem gode grunner til at du bør sette pris på biene, og noen råd om hva du kan gjøre for å hindre at de forsvinner.

Gorm Kallestad, SCANPIX

1. De gir oss deilige, næringsrike matplanter

En verden uten pollinatorer er en verden uten noen av de smakfulle matvarene vi er mest glad i.

Frukt, grønt og bær er sunt, velsmakende og vitaminrike, og blir i hovedsak pollinert av bier. Du kan også takke insektene for kaffe, mandler, kakao og mye annet.

Målt i kalorier og energiinntak er vindpollinerte planter som ris og korn viktigere for mennesker, men de insektpollinerte, fargerike matplantene har store helsemessige gevinster og bidrar til å forebygge kostholdsrelaterte sykdommer.

Ørjan Deisz

2. De har en fantastisk arbeidsmoral

Den fine samspillet mellom dyr og planter skjer når biene transporterer pollenkorn fra støvbærer til arr, og setter i gang frøproduksjon hos mottakerblomsten.

De hårete kroppene til bier og humler kan holde opptil 15.000 pollenkorn. De hurtigflygende insektene besøker mange blomster, og god pollinering gir bedre avlinger, større planter og enda mer smakfull frukt og grønnsaker.

3. De kan gi deg en mer lettstelt hage.

Siden planter og insekter er avhengige av hverandre, kan en litt rotete hage med et blomstrende villnis gjøre susen. Plant flere frukttrær og bærbusker. Et mangfold av blomsterplanter sikrer bier og andre pollinerende insekter mat – nektar og pollen – gjennom hele sesongen.

Klipp gresset sjeldnere. En velfrisert plen er ikke bievennlig. Unngå giftige insektmidler og skaff deg gjerne et insekthotell eller en humlekasse.

– Du bør også fremsnakke insektene. Vær nysgjerrig og lær barna om alt det rare og nyttige insekter gjør, lyder oppfordringen fra bevaringsbiolog Anne Sverdrup-Thygeson, som har skrevet boken «Innsektenes planet. Nå er hun aktuell med barneboken «Insektenes hemmeligheter».

Vegard Wivestad Grøtt, Scanpix

4. De gir oss honning

Av alle de drøyt 20.000 bieartene, er det i praksis bare den europeiske honningbien som gir oss den tyktflytende og helsebringende søtsaken som er rik på viktige mineraler. På toppen av dette, skal honningen ha antiseptiske og helende egenskaper.

I det gamle Egypt ble honningen også brukt i balsamering av døde, og før sukkerindustriens inntog var honning ofte det viktigste søtningsstoffet i matlaging.

Råd: Kjøp honning fra lokale produsenter. Da kan du bidra til bærekraftig, miljøvennlig og kortreist birøkt.

5. De sikrer matfatet og artsmangfoldet

Opp mot en tredjedel av maten vi spiser er direkte eller indirekte avhengig av pollineringen til biene.

Den økonomiske verdien av insektpollinering er heller ikke til å kimse av. FNs naturpanel har anslått den til opp mot 577 milliarder dollar hvert år.

EU har beregnet at 87,5 prosent av alle planteartene i Europa er avhengige av insektbestøving for å formere seg. Tap av leveområder er den viktigste årsaken til at bier og andre insekter forsvinner

Det er også antatt at 80 prosent av de ville plantene i norsk natur har nytte av insektenes blomsterbesøk for å kunne sette frø. Det gjelder også trær som selje, rogn, hegg, lind og lønn. Og trærne huser tusenvis av andre arter, som i sin tur er viktige i et økosystem med et mangfold av andre arter.

Alt henger sammen med alt i naturen, så ta godt vare på våre flygende venner. Vi klarer oss ikke uten dem.

PS! Ja, det er forskjell på bier og veps. Biene er mer effektive pollinatorer, de er vegetarianere, mister brodden når de stikker og dør deretter. Stikkevepsen, derimot, har en mer aggressiv oppførsel, er kjøtteter og kan stikke flere ganger. De sosiale stikkvepsene lager også papiraktige bol, det gjør ikke bier eller humler.

Paul Kleiven

Det er ikke alltid like lett å se forskjell på bier og veps. Et kjennetegn ved bien er at den har mer hårete kropp enn vepsen, som har sterkt gule og sparsomt behårede gule tverrstriper.

Kilder: FNs matvareprogram (FAO), professor i bevaringsbiologi, Anne Sverdrup-Thygeson (boken «Insektenes planet» og avisartikler), Sabima.no, Wikipedia