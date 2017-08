Her er seks spørsmål og svar som forklarer terroraksjonen i Barcelona.

Det har gått 13 år siden sist Spania ble rammet at et islamistisk terrorangrep. Torsdag skjedde det igjen. En hvit varebil meiet ned folk som gikk på handlegaten La Rambla i Barcelona. Noen timer etter skjedde et nytt angrep med bil i feriebyen Cambrils. IS har tatt på seg skylden for angrepene.

1. Hvorfor slår terroristene til akkurat nå?

Den ytterliggående islamistgruppen IS har angrepet flere storbyer og feriemål for å skape frykt. Strategien er å ramme både lokale og turister.

Sommeren 2016 meide en lastebil ned og drepte 86 personer på strandpromenaden i Nice. IS tok på seg skylden for angrepet. Siden har det være flere angrep med bil mot kjente turiststeder i byer som Berlin og London.

August er en feriemåned, og gaten La Rambla er Barcelonas mest kjente gate. Den vrimler av liv både sent og tidlig.

2. Visste Spania at angrepet kom?

REUTERS / SCANPIX

Det skal ha vært flere forvarsler. CIA advarte myndighetene i delstaten Catalonia om at Barcelona var et terrormål, skriver El Periódico.

Spanske myndigheter har lenge jaktet på jihadister, som er personer som tror på hellig krig. I juni gjennomførte politiet en rekke arrestasjoner, blant annet av tre marokkanere som skal være tilknyttet IS.

Etter bombingen av fire tog i hovedstaden Madrid i 2004 har jakten på mulige terrorister hatt topp prioritet. Angrepet der 191 mennesker døde og over 1800 ble skadet, er det den største islamistiske terroraksjonen i Europa i moderne tid.

3. Hvordan har radikale islamister fått fotfeste?

I Norge og flere andre europeiske land snakkes det om terrortrusselen fra fremmedkrigere fra Syria. Frankrike, England, Tyskland og Belgia topper statistikken med flest fremmedkrigere, viste en rapport i 2015.

Men i Spania knyttes terrorfaren hovedsakelig til radikaliserte personer med opprinnelse i Nord-Afrika. På grunn av den korte avstanden mellom Spania og Afrika tar mange illegale flyktninger seg over denne veien. Politiet frykter at de kan være radikalisert før de kommer til Spania.

Jihadistgrupper som IS og Al-Qaeda har fått fotfeste i nordafrikanske land som Egypt, Algerie og Marokko. I fjor sendte IS ut en klar melding om at Spania var et mål.

4. Hva gjør Spania for å bekjempe nye angrep?

Francisco Seco / TT / NTB Scanpix

En storstilt etterforskning ble satt i gang etter Madrid-terroren i 2004. Det ble gjennomført over 180 aksjoner mot ulike jihadistgrupper. En større satsing på å forhindre nye terrorangrep ble satt i gang.

I dag følges over tusen personer tett av spansk etterretning. Flere hundre er under etterforskning, og fem hundre telefoner avlyttes i jakten på ulike terrorceller. Politiet jobber målrettet i de to spanske byene Ceuta and Melilla, som geografisk befinner seg ved kysten av Marokko. Her forsøker de å finne potensielle terrorister som ønsker å reise til Spania.

5. Har det vært andre store terrorangrep i Spania?

ALVARO HERNANDEZ / TT / NTB Scanpix

Ja. Spania har en lang og mørk terrorhistorie. De aller fleste angrepene er utført av en militant organisasjon i Spania som heter ETA. De har kjempet for at området Baskerland nord i Spania skulle bli en egen stat. Over 800 mennesker er drept i ulike terrorangrep de siste femti årene.

Først i april 2017 oppga ETA sine våpenlagre til franske myndigheter. ETA sier de nå opererer helt fredelig.

6. Hvilket forhold har Spania til islam?

I dag er Spania et katolsk land, men landet var muslimsk i nesten 800 år.

På begynnelsen av 700-tallet invaderte muslimske grupper Spania. Helt frem til 1492 pågikk det en rekke kriger mellom kristne og muslimer. Katolikkene tok til slutt kontroll.

I dag er rundt fire prosent av alle spanjoler muslimer.

IS har sagt i flere propaganda-videoer at de områdene som engang var islamske, skal igjen bli det.

Kilder: Saken er basert på artikler fra The Guardian, El Pais, VG, Wikipedia, NRK, CNN, Jyllands-Posten og Independent.