Farlige veier, politi og oljejobber kan påvirke valget på Vestlandet.

Selv om det er et stortingsvalg, kan lokale saker få stor betydning. Her er tre stridstema som kan påvirke hvordan vestlendinger vil stemme.

1. Nye E16 mellom Bergen og Voss

30 dødsulykker med bil og over 300 ras på bare 17 år. Alle er enige om at veien mellom Bergen og Voss må utbedres. Hvorfor starter ikke byggingen av nye E16 med en gang?

Regjeringen vil begynne tidligst om fire år. Første del av oppgraderingen starter på strekningen mellom Arna og Trengereid, som er den minst rasfarlige delen av E16. Det vil gå minst 17 år før veien er helt ferdig. Hvorfor det?

Svaret ligger i Nasjonal transportplan (NTP). Grunnen er at flere andre veier og togbaner i Norge skal oppgraderes før E16.

Arbeiderpartiet kan ikke love at de får satt spaden tidligere i jorden enn i 2021, som er regjeringens forslag. SV vil prioritere hele E16 snarest mulig. De får støtte av KrF, som er kritiske til at regjeringen har skjøvet prosjektet ut i tid. SV og KrF vil heller nedprioritere Hordfast, som er et annet stort veiprosjekt på Vestlandet som også er prioritert i NTP.

2: Motstand mot sentralisering

16 lensmannskontor skal legges ned i Vest politidistrikt, og Odda sykehus sto lenge i fare for å miste akuttkirurgi. Nedleggelsene er en konsekvens av at regjeringen samler flere tjenester fra mindre bygder i større tettsteder.

Dette kalles sentralisering. Regjeringen mener at sykehus og politiet blir bedre når flere fagfolk samles på et sted.

Senterpartiet, som profilerer seg som et bygdevennlig parti, har vært i vinden det siste året. De er mot reformene som sørger for sentralisering. Skal vi tro meningsmålingene, kan Senterpartiet få nesten 10 prosent oppslutning ved valget. I 2013 fikk de 5,5 prosent av stemmene.

Setter regjeringen fart på sentraliseringen? Det er Senterpartiets påstand. Både Aftenposten og NRKs valgprogram Detektor har sjekket om dette stemmer. De fant ut at utviklingen går den veien, uavhengig av hvem som sitter i regjering.

Kommunereformen tvinger noen kommuner til å slå seg sammen mot sin vilje. Dette kan også gi noen ekstra stemmer til Senterpartiet.

3: Veien videre etter oljekrisen

50.000 oljejobber forsvant etter at oljeprisen begynte å stupe for tre år siden. Arbeidsledigheten steg til over fire prosent, som er regnet for å være mye i Norge.

Da oljekrisen nådde Vestlandet, fikk Arbeiderpartiet et voldsomt løft på meningsmålingene. En av grunnene er at folk velger trygge Arbeiderpartiet i krisetider, sa valgforsker Frank Aarebrot.

Men mange fikk nye jobber. I dag er arbeidsledigheten sunket til 2,8 prosent, som er et ganske normalt nivå. At det ikke lenger er krisestemning i norsk økonomi, tjener regjeringspartiene Høyre og Frp på.

Næringslivet i Hordaland ser nå lysere på livet. Det er en av hovedgrunnene til at Arbeiderpartiet sliter med å overbevise velgerne om at Norge trenger en helt ny kurs.

På flere meningsmålinger ligger partiet under 30 prosent oppslutning. Blir det valgresultatet, kan det bli Arbeiderpartiets dårligste valg som opposisjonsparti på over 90 år.

