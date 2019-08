Lommelykt, førstehjelpsskrin og DAB-radio er blant tingene.

Tirsdag gikk det flere skred i Sogn og Fjordane og i Hordaland, etter kraftige regnbyger.

Over 150 ble evakuert fra hjemmene sine, og 1500 husstander mistet strøm. En mann er antatt omkommet i et jordras i Jølster.

– Er det meldt farlig vær, anbefaler vi jo helst ikke at folk er ute og kjører. Men dersom man likevel er det, er det viktig å være forberedt, sier Haavard Stensvand, beredskapssjef i Vestland fylke.

Her er Stensvands råd til hva du bør ha i bilen, skulle ulykken inntreffe.

1. DAB-radio

Rune Sævig

Det er viktig å få med seg oppdatert informasjon om situasjonen du er i.

– Folk stoler på at mobilnettet vil fungere, men så ser vi jo under denne hendelsen at det kan være en falsk trygghet. Da er det viktig å ha alternativ, sier Stensvand.

Da kan en batteridreven DAB-radio være lurt. I hvert fall hvis du ikke kan bruke radioen i bilen.

NRK P1 er offisiell beredskapskanal, og en god kilde til informasjon ved kriser og ulykker.

2. Varme klær

NTB scanpix

Det er ikke dumt å ha ekstra klær liggende i bilen dersom du blir stående fast.

– Det bør være klær som gjør at du enten kan gå ut av bilen og holde varmen, eller bli sittende i bilen i noen timer uten at motor og varmeapparat fungerer, sier Stensvand.

3. Førstehjelpsskrin

NTB scanpix

Får du eller noen rundt deg mindre kutt eller skader, er det en god ting å kunne hjelpe seg selv.

– Det følger heldigvis med førstehjelpsskrin i mange biler. Det er veldig bra å ha noe slikt liggende i bilen fast, sier Stensvand.

5. Lommelykt

NTB scanpix

Er det mørkt ute, eller strømmen går, er en batteridreven lommelykt din beste venn.

– Dette bør alle ha, både hjemme og i bilen. Kanskje er lysene rundt deg tatt av skred. Hvis du må ut og gå i mørket, er dette nyttig, sier Stensvand.

6. Antibac

Berit Roald / NTB scanpix

Det er viktig å kunne ta vare på grunnleggende hygiene, også i bilen, slik at ingen blir unødvendig syke.

– De siste årene har jeg alltid hatt med meg Antibac, for å være på den sikre siden, sier Stensvand.

7. Refleksvest

Magne Johansen / NTB scanpix

Alle er lovpålagt å ha refleksvest i bilen. Blir du stående fast et sted, er det lurt å gjøre seg selv så synlig som mulig.

– Refleksvest er viktig, slik at du kan bli sett dersom det gjøres søk, sier Stensvand.