Hvor mye regnet det egentlig? Og hva skjedde med den gamle demningen?

1. Hva slags funksjon har demningen i Munkebotn?

For at bergensere skal få drikkevann, er det bygget 62 demninger i området rundt byen, de fleste på Byfjellene. Alle demninger sjekkes jevnlig.

Munkebotsvatnet er en del av vannforsyningsnettet men er ikke lenger drikkevannskilde. Området brukes i dag til bading og friluftsliv.

2. Hvorfor skulle demningen fikses?

Demningen i Munkebotsvatnet var 200 år gammel og av mur. I 2013 hyrte kommunen inn et firma for å sjekke tilstanden. De fant ut at demningen var lekk, og at den ikke ville tåle de økte nedbørsmengdene som klimaforskere tror vil komme. Konsekvensen kunne bli at muren enten skled ut eller veltet.

Norges vassdrag- og energidirektorat krevde da at kommunen bygget om demningen.

3. Hvordan skulle den fikses?

Arbeidet med å fikse demningen begynte i vår. Byantikvaren ba om at den gamle muren i demningen fikk stå, og at det ble bygget ny på innsiden. Prislappen skulle bli 31 millioner kroner, og den nye demningen skulle stå ferdig neste sommer.

Det var først meningen å holde hele Munkebotsvatnet tørt i byggeperioden. I stedet ble det bygget en midlertidig demning på oversiden av den gamle, slik at området der det skulle bygges ble holdt tørt. Deler av den gamle muren var da tatt ned, mens resten er bak et støttegjerde (stunt), og står fremdeles.

Det var den midlertidige demningen som klappet sammen onsdag kveld.

4. Har det regnet spesielt mye i august?

Helgen før demningen brast, ble kommunen varslet om at vannstanden i Munkebotnvatnet var faretruende høy. Det var i tillegg varslet kraftig regn til uken.

Det har regnet mer i august enn det som er normalt. Frem til 27. august om morgenen har det bøttet ned 324 mm. Det normale er 190 mm.

Den dagen demningen røk, regnet det 46,3 mm mellom kl. 8 og 14 ved målestasjonen i Skredderdalen. Det var den sekstimersperioden det regnet mest den dagen.

Ifølge Meteorologisk institutt er dette nedbørsmengder som blir registrert i Bergen ca. annethvert år.

5. Hva vil skje nå?

Politiet skal nå etterforske årsaken til at demningen ikke holdt. Hvor lang tid denne etterforskningen vil ta, kan ikke politiet si noe om ennå. Bergen kommune har tre måneder på seg til å levere inn en rapport om saken til NVE.

