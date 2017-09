Og Erna Solberg være litt bekymret.

Fremgang for de rødgrønne, tilbakegang for regjeringspartiene. Det er tendensen i årets skolevalg, sammenlignet med tilsvarende skolevalg for fire år siden.

Skolevalget er en god pekepinn om hvordan det vil gå i det vanlige valget. Det er sannsynlig at et parti går frem i «voksenvalget» hvis det går frem i skolevalget. Og omvendt: Går partiet tilbake i skolevalget, skjer sannsynligvis det samme i det ordentlige valget.

Men hvor god er skolevalget til å spå tendens? BT har analysert de nasjonale valgresultatene fra de fire siste valgene. Det gir oss denne oversikten:

I 29 av 36 tilfeller spådde skolevalget rett tendens, det vil si at partiet gikk enten frem eller tilbake i både skolevalget og voksenvalget.

I 5 tilfeller traff skolevalget ikke. Da gikk partiet frem i det ene valget og tilbake i det andre.

I tillegg er det 2 tvilstilfeller, der forskjellene er veldig små.

Det betyr at skolevalget spår rett tendens i voksenvalget med 80,5 prosents nøyaktighet.

Slik har vi regnet:

Vi har funnet endringen i oppslutning på landsbasis for hvert av de store partiene i de fire siste stortings – eller fylkestingsvalg og sammenlignet med tilsvarende tall for skolevalg samme år. Alle endringstall er beregnet fra tilsvarende valg fire år tidligere.

For Rødts del er tallene for 2011 og 2009 beregnet med grunnlag i RV-tall fra 2007 og 2005, altså fra før fusjonen på ytterste venstre fløy.

Kilde: samfunnsveven.no, valg.no, BT