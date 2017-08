De har trynet på målstreken før. I år kan det holde helt inn.

Rødts listetopp i Hordaland, Jeanette Syvertsen, er blitt en het kandidat for en stortingsplass fra høsten av. Det samme er hennes kolleger i Oslo.

Ifølge nettstedet pollofpolls har partiet en oppslutning på i gjennomsnitt 3,1 prosent i august. Samme oppslutning fikk partiet i BTs siste måling for Hordaland. Ved forrige stortingsvalget fikk partiet 0,9 prosent i Hordaland.

Partiet står spesielt sterkt i Oslo. På en måling i Klassekampen i august er partiet her oppe i 7,9 prosent. Ved valget i 2013 var oppslutningen fra Oslo-velgerne 3,2 prosent.

Her er fire grunner som kan forklare fremgangen:

1. Vi har fått ny generasjon velgere

Det har kommet en ny generasjon velgere som ikke har noe forhold til partiets historie. Rødt er bygget på de gamle kommunistpartiene AKP og RV. De nye velgerne er mer opptatt av sakene enn av partiets ideologiske fortid. Tidligere har de unge på venstresiden foretrukket SV. Nå får de tøff konkurranse fra Rødt.

Morten Uglum, Scanpix

2. Arbeiderpartiet har gått mot sentrum

Arbeiderpartiet har dreid mot sentrum i politikken. Det gjør at venstresiden ser seg om etter andre partier å stemme på. SVs gamle velgere er fremdeles skuffet over at partiet ikke fikk til alt de hadde lovet mens de satt i regjering. I tillegg er ikke SV så radikale lenger. Da står Rødt igjen som et klarere alternativ for venstresidens velgere.

3. Mindre taktisk stemming

Rødt har også tidligere ligget godt an på meningsmålingene før et valg, men på valgdagen har mange velgere ombestemt seg. Rødt-tilhengere har gitt opp håpet om å få inn sine på Stortinget. I stedet har de gitt sin stemme til SV, for å sikre deres kandidater.

I 2013 fikk Oslo to flere mandater på Stortinget enn de hadde før. Dermed er det lettere å få plass, og det kan spesielt oppildne Rødts velgere siden partiet har vært så nære å komme inn så mange ganger.

4. Kommunistspøkelset borte

Rødt har kranglet mye om begrepet kommunisme. På landsmøtet i 2014 ble de enige om denne formuleringen: «Rødts mål er et klasseløst samfunn. Det er dette Karl Marx kalte kommunisme». Men kommunistspøkelset skremmer ikke så mange lenger. Ute i verden er det knapt nok kommunistregimer igjen å være redd for.

Kilder: Professor Anders Todal Jenssen ved NTNU, Dagens Næringsliv, NTB, pollofpolls og Minervanett