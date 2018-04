Lyst til å være millionær når du har fylt 67 år? Her er fem tips til hva du kan gjøre før du er 30 år for å få en bedre pensjonstid.

Tips 1: Oversikt

Dagens pensjonsordning består av tre deler: folketrygd, tjenestepensjon og frivillig pensjonssparing. Folketrygden får man fra staten, mens tjenestepensjon kommer fra arbeidsgiver. I tillegg anbefales det at du sparer selv. Derfor er det lurt å ha en oversikt over hvor mye du antatt får i pensjon for å kunne gjøre videre grep. På norskpensjon.no kan du beregne dine antatte pensjonsrettigheter.

Tips 2: Få unna gjelden

For mange er 20-årene en etableringsfase som gjerne består av både studielån og boligkjøp. For å best være i stand til å spare til pensjon på sikt er det lurt å få unna gjeld så fort som mulig. Derfor bør du prioritere å betale ned på gjelden før du begynner pensjonssparing i ung alder.

Tips 3: Spar likevel!

Ut over det du vil få i folketrygd og tjenestepensjon, kan det være en idé med egen pensjonssparing dersom økonomien tillater det. Da er det i all hovedsak fondssparing som egner seg best. Når det gjelder langsiktig sparing er det ikke så mye som skal til de første årene for å sitte igjen med mye på sikt. Det holder med noen hundrelapper i måneden. Hvis du sparer 500 kr i måneden fra du er 21 år, vil du med en rente på 6,5 % ha spart opp 1.635.000 kroner når du fyller 67 år.

Tips 4: Ta risiko

Er du ansatt i det private, kan du selv bestemme hvordan tjenestepensjonen din skal investeres, hvis den er innskuddsbasert. Innskuddspensjon betyr at arbeidsgiver hver måned sparer en liten sum av lønnen din til pensjon. Siden disse pengene spares over lang tid kan man tåle svingninger i markedet i mye større grad enn i kortsiktige sparemål. Derfor kan det være lurt å velge høy risiko, altså en fondssammensetning med stor aksjeandel, i begynnelsen. Det er selvfølgelig viktig ikke å velge større risiko enn det man er komfortabel med å potensielt kunne miste.

Tips 5: Samle pensjonskapitalbevis

Hvis du slutter i en bedrift som har innskuddspensjon, vil du få et pensjonskapitalbevis på din oppsparte tjenestepensjon. Mange unge opplever å bytte jobb flere ganger i 20-årene. Hvis dette er tilfelle for deg, kan det hende du har flere slike pensjonskapitalbevis. Å ha oppspart tjenestepensjon stående hos flere pensjonsleverandører fører til at du må betale administrasjonskostnad og forvaltningskostnad til flere. Derfor lønner det seg å samle pensjonskapitalbevisene hos én leverandør for å minske kostnadene.

Kilder: Knut Dyre Haug pensjonsøkonom Storebrand, Stian Revheim pensjonsekspert DnB, Ernst Hagen Investment manager Gabler, Statens pensjonskasse