Nye Ullensvang kommune er sett saman av blodraude Odda og jordbrukskommunane Jondal og Ullensvang. I Odda stemte over halvparten anten Ap eller Raudt for fire år sidan. I både Jondal og Ullensvang stemte nesten halvparten på Senterpartiet. No blir det ein dragkamp mellom grønt og raudt i den nye kommunen.