Det er heldigvis plass til humor i norsk politikk.

Det blir mye munnhuggeri i valgkampen. Heldigvis krydres debattene av kjappe og vittige kommentarer fra politikerne.

Her er åtte ganger vi dro på smilebåndet i valgkampen:

1: Hareide gjør det slutt med Støre

Krf kan bli en av jokerne i regjeringskabalen. De er attraktive samarbeidspartnere for både Høyre og Arbeiderpartiet.

– Klarer du å si nei til noen av dem, spurte Ingunn Solheim i NRKs partilederdebatt.

Hareide, som avviste et mulig samarbeid med Arbeiderpartiet, svarte lynkjapt:

SKJERMDUMP: NRK

2: Bilturen med Carl. I Hagen

Frp-veteran Carl I. Hagen er en dreven sitatmaskin. Her er han på biltur med VG og Frps statssekretær Himanshu Gulati for å se på alle parkeringsplassene som er fjernet i Oslo sentrum. Det skal føre til mindre biler i sentrum, og renere byluft.

Da kom det syrlig fra Hagen i forsetet:

SKJERMDUMP: VG

3: Elvis lever!

«It's now or never», sang Elvis Presley. Et halvt århundre senere ble sanglegenden et noe uventet tema under valgdebatten på Festplassen i Bergen.

Diskusjonen handlet om Senterpartiets sterke motstand mot fylkessammenslåing. Stortingspolitiker Helge André Njåstad (Frp) antydet at Senterpartiet er gammeldagse og bakstreverske:

4: Donald Trump kastes inn valgkampen

Den amerikanske presidenten ble plutselig blandet inn i den norske valgkampen. Det vil si: Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre diskuterte utenrikspolitikk med statsminister Erna Solberg (H). Støre øste ut sin bekymring for hva Trump gjør med verden.

Da parterte Erna Solberg slik:

5: Når politikere går til sengs med fienden

Audun Lysbakken (SV) hevder KrF og Venstre ikke har gjort annet enn å klage på Frp i regjering. Men de har jo selv valgt å støtte dem, mener han. Og nå rett før valget, gjør de alt for at regjeringen skal fortsette som før.

Lysbakken mener de to partiene ikke skjønner sitt eget beste:

SKJERMDUMP: TV 2

6: Trine refser TV 2s programleder

– Jeg ønsker Erna som statsminister, sa Venstres leder Trine Skei Grande. Hun la ikke skjul på at hun ønsker seg en ny regjering bestående av Høyre, KrF og Venstre.

– Men det får du ikke, sa TV 2s programleder Arill Riise.

Da satte Grande skapet på plass:

SKJERMDUMP: TV 2

7: Lysbakken tuller med arbeidsmoralen

Hardt arbeid lønner seg, lærte du kanskje av din mor.

Audun Lysbakken (SV) mener det er urettferdig at vanlige folk må betale masse skatt av lønnen sin, mens de som arver slipper.

Han kritiserer regjeringen for å ha fjernet arveavgiften. Og med en god dose ironi legger Lysbakken frem den nye, norske arbeidsmoralen:

SKJERMDUMP: NRK

8: Fra barnehager til rasisme

Det ble høy temperatur i VGs valgstudio da private barnehager skulle diskuteres. Venstreleder Trine Skei Grande fyrte seg opp i en debatt om «velferdsprofitører» med SVs Audun Lysbakken.

Grande mener Lysbakken er totalt ensporet i sitt syn på saken, og fyrte av følgende kommentar: