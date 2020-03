Koronaviruset kan overleve tre timer i luft

– Derfor er viruset relativt smittsomt, sier UiB-professor. Her er spørsmål og svar om smittefaren.

Publisert I dag 07:28

Koronaviruset har vist seg stabilt i luftpartikler i flere timer og på overflater i opptil to-tre dager. Foto: Sasa Kadrijevic / Shutterstock / NTB scanpix

1. Hvor lett er det å bli smittet av korona?

Smitteveien er først og fremst dråpesmitte. Hvis man tilbringer mer enn 15 minutter sammen med en smittet og avstanden er mindre enn to meter, er det risiko for smitte, ifølge legevaktsjef Dagrun Waag Linchausen. Det er mulig å bli smittet ved kortere eksponering, men risikoen er ikke like stor.

En gruppe amerikanske forskere rapporterer at viruset er stabilt etter tre timer i luft. Virusekspert Elling Ulvestad har lest rapporten og skriver i en e-post at det er grunn til å ha tiltro til funnene.

– Dette bidrar til å forklare hvorfor viruset er relativt smittsomt, skriver han.

Teoretisk er det derfor mulig å bli smittet om du går inn i et rom der en koronasyk har hostet en time tidligere, bekrefter Ulvestad.

Virusets overlevelsesevne i luft er målt i aerosoler, som er ørsmå partikler. I en twitter-debatt forklarer virus-ekspert Angela Rasmussen ved Colombia-universitetet i New York at aerosoler dannes i laboratorier og ved medisinske prosedyrer, ikke når folk hoster.

Legevakten tester nå bare helsepersonell og kronikere, som har høyere risiko for å utvikle alvorlig sykdom. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

2. Hva med smitte fra dørhåndtak og andre overflater?

Den samme forskergruppen har funnet at viruset overlever fire timer på kopper, opp til 24 timer på kartong og to-tre dager på plast og rustfritt stål. Sars-viruset, som også er et koronavirus, har vist liknende overlevelsesevne.

Viruset har også vært påvist i avføring.

Du kan bli smittet ved å ta på gjenstander med virus og deretter på slimhinner i nese, øyne og munn.

– Dette viser nok en gang betydningen av håndvask og nedvask, skriver Ulvestad, professor og avdelingssjef ved mikrobiologisk avdeling på Haukeland.

3. Kan mat og drikke spre smitte?

Folkehelseinstituttet skriver at det er lite sannsynlig med smitte fra mat og vann. Norske vannverk benytter normalt klor, UV-stråling eller ozonering som desinfeksjonsmetode. Basert på forsøk med andre koronavirus konkluderer WHO med at klor og UV er tilstrekkelig til å inaktivere viruset.

– Såpe er bedre enn Antibac, skriver kjemikere i en kronikk i Aftenposten. Foto: Berit Roald / SCANPIX

4. Mange butikker er utsolgt for Antibac. Hva gjør vi da?

Fagfolk fra Universitetet i Oslo hevder i en kronikk i Aftenposten at vanlig håndsåpe fungerer mye bedre mot korona enn Antibac gjør. Hemmeligheten er at såpe løser opp viruset så det ikke klarer å bryte inn i cellene. Det kreves større mengder av sprit for å ha samme gode effekt, skriver de.

5. Hvor mange kan bli smittet?

Det som kalles virusets spredningspotensial avhenger av tre forhold. Hvor smittsomt det er, hvor mange som er i kontakt med hverandre og hvor lenge sykdommen smitter.

Koronaviruset ser ut til å være svært smittsomt. I en studie fra Wuhan i Kina var en tredel av 8000 nærkontakter smittet. Tall fra Kina tidlig i epidemien tyder på at sykdommen er smittsom i 3,6 dager.

Sykdomsvarigheten er det ikke mye å gjøre med, men smittsomheten kan reduseres med god hygiene og isolering av smittede og eksponerte. Kontakthyppigheten stuper når samfunnet stenger ned.

Selv små endringer i spredningspotensial gir store utslag. Hvis spredningspotensialet er 1,5 (en person smitter 1,5) kan 2,5 millioner nordmenn bli smittet. Øker spredningspotensialet til 2,0 snakker vi om 3,9 millioner smittede.

Og motsatt: Tvinges potensialet ned i under 1,0, vil spredningen avta.

På legevakten har personalet fullt smittevernutstyr når de tester pasientene. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

6. Hvorfor er så mange i fare for å bli smittet?

Siden koronaviruset er helt nytt, er ingen immune. I en vanlig influensaepidemi vil fem til ti prosent av befolkningen bli angrepet. Her snakker vi om potensielt mange flere.

7. Hvor lang tid tar det fra man blir smittet til sykdommen bryter ut?

Inkubasjonstiden, altså tiden det tar fra man blir smittet til sykdommen bryter ut, er rundt fem dager.

8. Smitter sykdommen før den bryter ut?

Det kan ikke forskerne si sikkert, men det er foreløpig ikke sikre tegn til at folk sprer smitte uten å ha symptomer selv, skriver FHI.

9. Er det riktig at eldre er mer utsatt for smitte enn yngre?

Eldre ser ikke ut til å være mer utsatt for smitte, men når de først blir syke, er det større risiko for alvorlig forløp med lungebetennelse og pusteproblemer. I risikogruppene regnes mennesker over 65 år og mennesker med kronisk sykdom. Røykere har kanskje også større risiko for alvorlig sykdom, skriver helsenorge.no.

Av dem som er testet positive er det fleste mellom 50 og 59 år. Deretter kommer 40–49 år. Det er også langt flere smittede blant menn enn hos kvinner. I hele Norge var det lørdag rapportert om 7 smittede under 7 år.