Slik blir du lurt på Black Friday.

Fredag er det Black Friday. Det har nettopp vært Singles Day, og mandag er det Cyber Monday. Og så har du nattåpent, førjulssalg, romjulssalg og januarsalg. Her er din guide til å gjennomskue alle salgstriksene.

Belysning

I prøverommet ser du ut til å bli dronningen på julebordet med denne kjolen. Vel hjemme ser den samme kjolen ut som en katastrofe.

Det kan faktisk ha med lyset i prøverommet å gjøre. Noen butikker lyssetter prøverommene på en måte som gjør at du skal se mest mulig flatterende ut. For eksempel brunere enn du egentlig er. Eller slankere. Det har faktisk skjedd at en kleskjede er tatt for å bruke slankende speil.

Musikk

Det er ikke tilfeldig hvilken musikk som spilles i butikken. Er det høyt tempo, handler du raskere og du går fortere gjennom butikken. Vil butikken at du skal gå sakte gjennom, er tempoet lavere. Musikk kan også få deg til å velge en bestemt vare fremfor en annen. Forsøk i utlandet viste for eksempel at fransk musikk fikk kunder til å velge fransk vin.

Lavt blodsukker – lav impulskontroll

Jo lenger inn i butikken du kommer, jo lavere selvkontroll får du. Og lavere blodsukker. Hvis det er varer butikken vil du skal handle på impuls, ligger de i enden av butikken, for eksempel nær kassen.

Få varer igjen!

Det står i annonsen at det bare er fem støvsugere tilgjengelig til denne knallprisen. Da våkner jaktinstinktet ditt. Og plutselig befinner du deg i kø klokken 05.00 om morgenen.

Vi hater at valgfriheten vår blir innskrenket. Et par sko blir mer attraktive hvis vi får vite at det er det siste paret. Og hvis hver kunde bare får kjøpe tre hver av dette sokkeparet. Da skal vi I ALLE FALL ha tre.

Priser varen opp like før

Det er ikke sikkert at varen er satt ned så mye som butikken vil ha det til.

For at en førpris skal kunne brukes som salgsargument, må varen faktisk ha blitt solgt til denne prisen en periode før salget.

Noen kjeder prøver å komme rundt dette kravet ved å prise opp en vare noen dager før, for så å sette ned prisen igjen på salgsdagen. Men Forbrukerrådet har en tommelfingerregel om at en vare må ha vært omsatt til førprisen i minst seks uker før salget starter, hvis den skal være reell.

Førpris er feil

Noen ganger kan butikkene operere med førpriser som ikke stemmer. Eller ingen førpriser i det hele tatt.

Høres førprisen eller utsalgsprisen høy ut, sjekk hos konkurrenter og sammenlikn. Det finnes tjenester på nettet for dette.

Store tall og glorete farger

Selv om plakaten er rød eller oransje, varene ligger i en haug i en kasse, og prisen er skrevet med bred tusj og store bokstaver, er ikke varen nødvendigvis billig. Det bare ser sånn ut. Er ikke førprisen oppgitt, spør dem som jobber i butikken.

Lokker med kredittkort-rabatter

Flere tilbud om lån og kredittkort knyttes direkte til Black Friday.

Noen av kortene gir ekstra rabatt på varer som allerede er nedsatt. Men klarer du ikke betale kredittkortregningen i januar, starter høye renter å løpe. I noen tilfeller opp mot 25 prosent, ifølge Forbrukerombudet.

Hvis varen du kjøpte ikke var spesielt godt nedsatt likevel, kan hele salget være ganske bortkastet.

Massesuggesjon

Masseannonsering og opphaussing rundt Black Friday og andre salg skaper en slags massesuggesjon rundt salget.

Vi liker å jakte i flokk – på det store kuppet og et godt kjøp.

Har du fått en kostbar vare på billigsalg, er det et tegn på at du er en fornuftig person, en flink forhandler og god på å jakte. Og vi får en god følelse etterpå av å ha spart masse penger (selv om vi kanskje har kjøpt noe vi ikke trenger).

Kilder: NRK, Forbrukerombudet, prosent.no, Professor Helge Thorbjørnsen (NHH), prosent.no

PS: Et bonus-tips til slutt: Står det ikke førpris på plakaten, bare prosenten, regn ut selv. Har du glemt hvordan? En genser er nedsatt 30 prosent, og nåpris er 329 kroner. Utregning: 100 % – 30 % = 70 %. (329:70) X100 = 470 kroner.