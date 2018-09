Siden mars 2016 har styringsrenten vært på rekordlave 0,5 prosent. Denne renten bestemmes av Norges Bank, og brukes til å justerere den økonomiske aktiviteten i landet.

Når denne renten er lav blir gjerne også boliglånsrenten lavere. Da har folk flest mer penger igjen å bruke når lån og regninger er betalt.

I september forventes det at styringsrenten settes opp for første gang siden 2011.

Hva har dette å si for deg og meg? Her er svarene fra forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea.

NORDEA

– Hvorfor går renten opp?

– Når det går dårlig i norsk økonomi, trenger vi å få fart på økonomien. Ett av verktøyene Norges Bank har i denne forbindelse, er å sette ned styringsrenten. Da får blant annet folk mer å rutte med, og dette kan bidra til å sette fart på økonomien.

– At renten nå går opp, betyr at det går bedre med norsk økonomi. Det er altså et godt tegn for AS Norge, men ikke nødvendigvis for oss forbrukere.

– Hvor mye tror du renten går opp?

– Vi må forvente at den skal opp relativt mye de neste årene. Det viser prognoser fra både Norges Bank, SSB og økonomer. Men nøyaktig hvor mye, er vanskelig å spå.

– Det vil skje gradvis, og det er gode nyheter for oss. For da kan vi tilpasse oss det nye rentenivået underveis og begynne å forberede oss allerede nå.

– Hva bør folk gjøre?

– Alle bør sette seg ned å regne ut hva renteøkningen vil ha å si for sin økonomi og sitt lån. Det ligger flere kalkulatorer ute på nett. Det er også mulig å få hjelp fra banken. Se også på hva du har brukt penger på siste året. Finn ut hvor du kan spare.

– Dette er ikke tiden for å refinansiere huslånet for å pusse opp, kjøpe ny bil eller for å dra på ferie. Det er også lurt å kvitte seg med dyr gjeld.

NTB scanpix

– Hvem kommer til å slite?

– En gruppe som må passe seg, er de som har makset gjeldsgraden sin i takt med rentenedgangen. Dette gjelder spesielt unge boligkjøpere, som har dratt strikken langt i budrunden. Mange av dem har ikke så høy lønn ennå.

– Single er også spesielt utsatt for ytre påvirkninger. Derfor er det spesielt viktig for single å ha orden på økonomien sin, og at de følger godt med i timen.

– De som har brukt boligen sin som minibank, det vil si de som har refinansiert boliglånet sitt for å finansiere forbruk, kan få problemer. Tidligere har sikkerheten i boligen økt i takt med boligprisoppgangen. Men nå flater boligprisene ut.

Bjørn Erik Larsen

– Er det mange som binder renten?

– Sist jeg sjekket i Nordea var det flere enn før som hadde spurt om rentebinding. Historisk sett har man ikke tjent på å binde renten.

– Men har du stram økonomi og behov for forutsigbarhet, bør du undersøke dette. Men ha i bakhodet at binding historisk sett ikke har lønnet seg.

– Hva kommer du til å gjøre?

– Jeg kommer ikke til å binde renten. Jeg har ikke behov for den forutsigbarheten. Men da jeg var ung, med ustabil økonomi, hadde kanskje svaret vært noe helt annet.