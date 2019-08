KORT FORTALT

Difor betyr det lite kva miljøparti som vinn kampen om veljarane i Bergen

Og: Jakta på ein viral hit er i gong. Ordførarkamp i ny storkommune. Nye argument mot bane over Bryggen.

Gerd Margrete Tjeldflåt Politisk journalist

God torsdag! Her er fire saker eg anbefaler i dag.

1: Ei stemme på eit miljøparti er også ei stemme på Aps Roger Valhammer

Uansett kva miljøparti folk i Bergen vel å stemme på, vil det i praksis føre til mykje det same resultatet etter valet. Venstre, SV og MDG har utelukka å samarbeide med bompengepartiet, Høgre og Frp. Dermed vil ei stemme på eit av desse, også vere ei støtte til Arbeidarpartiet.

Kvifor er det viktig? Ved sida av bompengar og Bybane, er klima eit hovudtema i årets valkamp. Venstre, SV og MDG har særleg ein sterk miljøprofil, og vil kjempe om mange av dei same veljarane.

Dei tre miljøpartia står for mange av dei same sakene i Bergen. For eksempel:

Biltrafikken bør reduserast med rundt 30 prosent innan 2025.

Sentrum må fortettast så folk kan gå og sykle meir.

Sentrum bør på sikt bli fritt for biltrafikk.

Skipa i hamna må over på landstraum.

Kort sagt: Er klima og miljø er det viktigaste for deg, men du er i tvil om kva parti du skal stemme på? Då bør du bruke tid på å tenke gjennom kva du meiner om andre saker:

Er du for at private kan drive barnehagar og eldreomsorg? Det er Venstre også. Er du imot privatisering? Det er SV også. Er miljø viktigare enn absolutt alt anna for deg? Då er det kanskje MDG som står deg nærast.

Dykk djupare: Les denne saka frå BTs debatt mellom klimapartia.

2: Dagens pute-tv? 🤠

Ingen valkamp utan «artige» valkampstunt. Anten det er kyssing av sjøløver, rockekonsert på Torgallmenningen eller dresintur i bybanesporet.

Statsråd Dag Inge Ulstein (KrF) har verkeleg lagt seg i selen i denne videoen. Hysterisk morosamt eller pinleg? Det får du avgjere sjølv.

3: Her er bompengepartiet framleis størst

Bård Bøe (arkiv)

Fire tidlegare ordførarar kjempar om makta i den nye storkommunen Alver i Nordhordland. Men det er ein nykomar som står i spissen for kommunens største parti for tida. Bompengepartiet får 18, 5 prosent på BTs rykande ferske måling.

Men, men, men: Sjølv om både Ap, Høgre og Sp har opna for samarbeid, er det lite truleg at dei overlèt ordførarklubba til FNBs Morten Klemetsen. Med til saman 36 års ordførarerfaring er alle konkurrentane klare på at dei helst vil styre sjølv.

Klementsen på si side seier det er viktigare for FNB å bli kvitt bompengar enn å sikre seg verv.

4: Betyr det eigentleg slutten for Bybanen viss Bryggen blir droppa?

Ein omkamp om traseen betyr kroken på døra for banen til Åsane, har byrådsleiaren frå Arbeidarpartiet slått fast. Feil, meiner partikollega og NHH-professor Rolf Brunstad.

Ein ny rapport slår fast at tunnelalternativet vil gi større gevinst enn bane over Bryggen.

Men, men, men: Rapporten er bestilt av Bryggens Venner, Stiftelsen Bryggen og Fortidsminneforeningen avdeling Hordaland. Alle er uttalte motstandarar av bane over Bryggen.