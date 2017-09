Her er seks fakta som får det til å virke som om du har skikkelig peiling.

1. Ikke bare Gahr Støre som har en tøff start

Bøe, Torstein / NTB scanpix

Når et lag sparker treneren, vinner laget i første kamp etterpå, sies det i fotballverdenen. I politikken er det ofte motsatt. Erna Solberg, for eksempel, ble valgt som partileder for Høyre i 2004. Ved stortingsvalget året etter tapte partiet 15 mandater på Stortinget og fikk bare 14,1 prosents oppslutning. Tilsvarende skjedde også med Ap-leder Jens Stoltenberg i ved kommunevalget i 2003 og Høyre-leder Jan Petersen i 1997.

2. Fikk minst stemmer – men vant valget

Bjørn Sigurdsøn, Scanpix

Mange lo litt av det amerikanske valgsystemet da det ble klart at Clinton hadde fått 2,86 millioner flere stemmer enn Trump – og likevel tapte. Vel, vi skal ikke le altfor høyt. For det norske valgsystemet kan gi samme utslag. Ved stortingsvalget i 2009 fikk de borgerlige partiene nesten 49.070 flere stemmer enn de rødgrønne. Men de kom likevel i mindretall på Stortinget. Hadde det vært like mange som hadde stemt i Norge som i USA, hadde de 50.000 tilsvart ca. 2,52 millioner. Da nærmer vi oss Clintons forsprang.

3. Gjett hvem som nevner Bergen – og sex – oftest?

Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Analyseverktøyet Holder de ord skaffer deg kjapt oversikt over hvem som har vært opptatt av hva på Stortinget. Hvem tror du snakker mest om Bergen i innleggene sine? Det er Ruth Grung (Ap). Hun sier ordet Bergen i 3 av 10 innlegg. Av partiene er det SV som oftest nevner Vestlandsbyen. Og hvem snakker mest om sex? Miljøpartiet De Grønne.

4. Fikk bare 826 stemmer, men kom på Stortinget

Sigurdsøn, Bjørn

Ved stortingsvalget i 2005 var det 826 som stemte Venstre i Finnmark. Det holdt til stortingsplass for partiets førstekandidat, Vera Lysklætt. Ikke mange stortingsrepresentanter kan skilte med mindre stemmer i ryggen. Lysklætt snappet det siste utjevningsmandatet rett foran nesen på Høyres Raymond Robertsen. Han fikk 3404 stemmer.

5. Derfor kan du ikke stemme på nettet

Ørn E. Borgen, Scanpix

Synes du det er rart at vi i fortsatt i 2017 må stemme med papirsedler og ved personlig oppmøte i stedet for å gjøre det lettvint på nett? Ved stortingsvalget i 2013 kunne 250.000 velgere i 12 kommuner stemme via Internett. Etterpå ble forsøket evaluert, og politikerne vedtok at det ikke skulle gjøres igjen. Forsøket hadde ikke full politisk støtte, det ble ikke påvist at valgdeltakelsen økte, og det var for mye tvil knyttet til sikkerheten.

6. Antall plasser ikke hogget i stein

Cornelius Poppe, Scanpix

Hvor mange representanter det skal være på Stortinget fra hvert fylke, er basert på en utregning som tar hensyn til både folketall og areal. Utregningen gjøres for to valg av gangen. Hordalandsbenken fikk en ekstra plass i 2013, mens Sogn og Fjordane mistet en. Dette fordi folketallet i Hordaland hadde økt, i motsetning til i nabofylket i nord. Foran neste stortingsvalg er det tid for ny vurdering.