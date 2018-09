Fem spørsmål og svar om det svenske valgresultatet.

1. Hvem kan bli statsminister?

Kampen om statsministerposten står mellom Stefan Löfven fra Socialdemokraterna og Ulf Kristersson fra Moderaterna.

Moderaterna tilsvarer norske Høyre, mens Socialdemokraterna tilsvarer norske Arbeiderpartiet.

Stefan Löfven (S) har vært statsminister siden 2014, og hans parti har styrt sammen med Miljöpartiet.

2. Hvilke partier består de to blokkene i svensk politikk av?

Den rødgrønne blokken består av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet og Miljöpartiet.

Den borgerlige Alliansen består av Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna og Centerpartiet

De rødgrønne har 144 mandater, mens Alliansen har 143 mandater, før ca. 200.000 utenlands- og sene forhåndsstemmene er talt opp. De er klare onsdag.

Før den tid er det bare 30.000 stemmer som skiller de to blokkene.

For å ha rent flertall, må en av blokkene ha 175 stemmer.

3. Hvordan avgjøres det hvem som blir statsminister?

Riksdagen kan tidligst 25. september holde en «statsministeromröstning» etter at talsmannen i Riksdagen (tilsvarende den norske stortingspresidenten) har sondert og funnet hvem som har størst sjanse til å bli statsminister.

En svensk regjering trenger et flertall bak seg i Riksdagen for å bli innsatt, i motsetning til i Norge. Her sitter regjeringen til en får et flertall mot seg.

Men representantene i Riksdagen kan unnlate å stemme, slik at en regjering likevel kan tiltre.

Om en kandidat faller i den første statsministeravstemningen, har talsmannen tre andre forsøk på å finne en ny statsminister. Om alle fire runder med å finne statsminister mislykkes, blir det lyst ut nyvalg. Det har aldri før skjedd.

4. Hvorfor er ikke Sverigedemokraterna med i noen av blokkene?

Det høyrepopulistiske og innvandringskritiske partiet Sverigedemokraterna med Jimmie Åkeson i spissen, ser ut til å få 62 mandater i Riksdagen.

Ingen av partiene i de to blokkene vil samarbeide med Sverigedemokraterna.

Hvis Ulf Kristersson (M) likevel skulle invitere til å samarbeide med partiet, vil Alliansen trolig gå opp i limingen. Dette fordi Centerpartiet og Liberalerna har gått til valg på at de ikke skal styre ved hjelp av Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna kan stemme mot Löfven om to uker, men de vil neppe støtte Alliansen uten at de får noe igjen for det.

5. Kan blokkene endre seg underveis i forhandlingene som nå starter mellom partiene?

Verken Centerpartiet eller Liberalerna har utelukket helt et regjeringssamarbeid med Socialdemokraterna, selv om de er med i Alliansen.

Kilder: NTB, BT, Aftenposten, VG