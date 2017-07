Tidligere er det brukt rottehunder, skuddpremie og blåsyre. Nå kan det bli kattugler, prevensjon eller smarte feller.

Bergen sliter med rotter, og byrådet skal utarbeide en ny plan for hvordan byen skal holde rottene unna. Helst uten bruk av gift.

Organisert rottekrig har Bergen drevet siden 1910. Da kom den første kjente tiltaksplanen.

Rottehunder og fosfor

I Stadsfysikus’ årsberetning om helsetilstanden i byen det året, blir det bedt om at det årlig legges gift i kloakken. Rottehunder blir nevnt, og fosfor blir brukt med stort hell.

Skuddpremie

I 1911 kopierte Bergen en ordning fra Danmark, og lovet byens innbyggere ti øre for hver døde rotte de kunne vise frem. 10.553 rotter måtte bøte med livet på denne måten. Et tall Stadsfysikus ikke var spesielt imponert over.

Blåsyre, svovel og gass

I 1921 ble det prøvd ut nye metoder. Det ble pumpet svovelrøyk ned i rotteganger før de ble de tettet igjen.

Rotter på skip har alltid vært en problem, og Bergen Dampskipselskap fikk nå et eget apparat for å gasse skip. Det ble også lånt ut til kommunen, som ikke så seg råd til å kjøpe et selv.

På slutten av 1920-tallet ble private firmaer hyret inn i rottekrigen, og en av metodene deres var å plassere brødskiver med fosfor på nede i kloakken. Og i rottekrigen ellers var det kjemisk krigføring som gjaldt. Blåsyre, formalingass og Tabugas ble hyppig brukt.

Tørris og prevensjon

Det blir lite blåsyre og formalin i byrådets nye giftfrie handlingsplan. Men kanskje henter de inspirasjon fra byer i utlandet? New York er inne på Animal Planets liste over de ti verste rottebyene i verden. I fjor startet forsøk med å slippe tørris ned i rottegangene. Tørrisen smelter til karbondioksid, som fører til at rottene blir kvalt.

Men newyorkerne har også prøvd å ta det onde ved roten, så å si. En rotte kan få over 100 unger hvert år. Derfor har New York også prøvd ut ulike typer prevensjonsmetoder. Blant annet er det lagt ut agn i undergrunnssystemet med et stoff som gjør at hunnrotter kommer i overgangsalderen.

Smarte feller

Slike metoder er foreløpig ikke prøvd ut i Norge, men andre giftfrie metoder er prøvd ut med stort hell, for eksempel smarte feller.

En felletype settes ned i kloakken der rottene må forbi hvis de skal inn i greinrør. Når sensorene fanger opp at en rotte er på vei, utløses bolter som knuser rotten. Så blir rotten med vannstrømmen, til nærmeste renseanlegg.

Den andre felletypen kan brukes i bygninger. Det er en kasse med et hull nederst, og når rotten kikker inn får den 6000 volt i seg. Det sendes da en SMS om at rotten er ferdig grillet, og når fellen må tømmes.

Video av hvordan de virker kan du se her.

Rydd!

Bruk av kattugler som rottefangere er også foreslått - av Miljøpartiet De Grønne. Men det som kanskje er den viktigste giftfrie metoden er å rydde. Rotter elsker busker tett inntil husene, mye hageavfall, hull i husveggene og overfylte bosspann. Og matrester skylt ned i do eller vasken. Finner de et kaninbur i hagen eller et hønsehus, blir de mer enn gjerne værende.

Fortsatt gift

Bransjen tror det pr. i dag ikke er mulig å få til den nødvendige reduksjonen av rotter i byen uten å bruke gift. Gift skal bare brukes av profesjonelle.

Den plasseres i åter i bokser, og når en rotte spiser åten er den død innen fire–fem dager. Boksene brukes helst ikke innendørs, fordi syke rotter gjemmer seg vekk. Dør de i hulrom i huset, kan stanken gjøre at huset blir ubeboelig.

