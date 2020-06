Nye eiere til Strandgaten 230. Pris er 2.625.000 kroner.

En eiendom i Bergen ble solgt for 2.625.000 kroner 22. juni. Leiligheten i Strandgaten 230 ble solgt av Lamin A. Kvaale-Conateh til Branko Boero og Agnes Nedregård. Leiligheten er en av 71 boliger i borettslaget Strandgaten 230-234.

I september 2017 ble eiendommen solgt for 2.575.000 kroner. Det betyr at boligen har steget to prosent i verdi på de siste tre årene. Snittøkningen i Bergen har i samme periode vært syv prosent.

Hittil i år er det solgt 92 boliger i en kilometers avstand fra denne eiendommen. Dyrest var C. Sundts gate 56, som gikk for 14.200.000 kroner.

Slik er prisene i Bergen nå

Prisene for boliger i Bergen steg med 2,10 prosent i mai. Samlet for Vestlandet steg prisene med 2,10 prosent.

I snitt måtte du ut med 43.941 kroner pr. kvadratmeter i Bergen, mot 37.924 kroner for hver kvadratmeter samlet for Vestlandet.

Det ble i løpet av mai lagt ut 765 boliger for salg i Bergen. 683 boliger ble solgt. Det er 80 færre solgte og 155 færre lagt ut sammenlignet med mai året før.

I gjennomsnitt hadde boligene ligget ute for salg i 37 dager før de ble solgt i Bergen. Tilsvarende tall for Vestlandet var 53 dager.