Leilighet i Dag Hammarskjölds vei solgt. Så mye satt selgerne igjen med.

Denne artikkelen er automatisk laget, og ikke skrevet av redaksjonelle medarbeidere i BT. Opplysningene hentes fra offentlige tinglysinger og Eiendom Norge.

En eiendom i Fyllingsdalen ble solgt for 2.250.000 kroner. Leiligheten ligger i Dag Hammarskjölds vei 105. Leiligheten er en av 162 boliger i Fyllingsdalen borettslag.

De som selger er Susanne Iren K. Busengdal og Ole B. Tveita Tingvoll. Kjøpere er Bjørnar Eriksen Fitjar og Vilde Presthaug Vatna.

Overføringen ble registrert 10. juni 2020.

I oktober 2016 ble eiendommen solgt for 2.300.000 kroner. Det betyr at den har sunket to prosent i verdi på fire år.

207 salg i Fyllingsdalen

Hittil i år er det solgt 97 boliger i en kilometers avstand fra denne eiendommen. Dyrest var Nils Langhelles vei 104, som gikk for 6.800.000 kroner. Det gir en kvadratmeterpris på 23.693 kroner.

Det er solgt 207 eiendommer i Fyllingsdalen hittil i år. Snittpris pr. kvadratmeter blir 32.419 kroner. Snittet i hele Bergen Vest i siste kvartal er 36.382 kroner, ifølge Eiendom Norge.

Slik er prisene i Bergen nå

Prisene for boliger i Bergen steg med 2,10 prosent i mai. Samlet for Vestlandet steg prisene med 2,10 prosent.

I snitt måtte du ut med 43.941 kroner pr. kvadratmeter i Bergen, mot 37.924 kroner for hver kvadratmeter samlet for Vestlandet.

Det ble i løpet av mai lagt ut 765 boliger for salg i Bergen. 683 boliger ble solgt. Det er 80 færre solgte og 155 færre lagt ut sammenlignet med mai året før.

I gjennomsnitt hadde boligene ligget ute for salg i 37 dager før de ble solgt i Bergen. Tilsvarende tall for Vestlandet var 53 dager.