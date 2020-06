Nye eiere til Ådlandsstraumen 8. Pris er 4.450.000 kroner.

Ådlandsstraumen 8: Denne illustrasjonen er automatisk hentet fra Google Street View.

En eiendom i Blomsterdalen ble solgt for 4.450.000 kroner 23. juni. Terrassehuset i Ådlandsstraumen 8 ble solgt av Mgs Gruppen AS til Karina og Robert Jacobsen. Boligen, som ble bygget i 1999, er 128 kvadratmeter.

I 2018 ble eiendommen solgt for 4.300.000 kroner. Den nye prisen er tre prosent høyere enn denne summen.

19 salg i Blomsterdalen

I hele Blomsterdalen-området er det til nå i år solgt 19 eiendommer. Snittpris pr. kvadratmeter blir 27.746 kroner. Snittet i hele Bergen Sør i siste kvartal er 39.405 kroner, ifølge Eiendom Norge. Det er tolv prosent høyere enn for Ådlandsstraumen 8.

Dette er de fem dyreste bolighandlene i Bergen Sør til nå i år:

Slettenvegen 84, 15.000.000 kroner Brennhaugen 20, 14.900.000 kroner Repelen 59, 13.150.000 kroner Myntevikvegen 124, 12.900.000 kroner Dyrhaugen 12, leil. H0302, 11.800.000 kroner

Et hussalg er også registrert i nabolaget tidligere under året. Eiendommen i Hjellestadvegen 196 ble solgt for 4.275.000 kroner.

Denne illustrasjonen er automatisk hentet fra Google Earth. Den viser nabolaget til solgt eiendom. Pilen vil i enkelte tilfeller ikke treffe 100 prosent på eksakt adresse.

Slik er prisene i Bergen nå

Prisene for boliger i Bergen steg med 2,10 prosent i mai. Samlet for Vestlandet steg prisene med 2,10 prosent.

I snitt måtte du ut med 43.941 kroner pr. kvadratmeter i Bergen, mot 37.924 kroner for hver kvadratmeter samlet for Vestlandet.

Det ble i løpet av mai lagt ut 765 boliger for salg i Bergen. 683 boliger ble solgt. Det er 80 færre solgte og 155 færre lagt ut sammenlignet med mai året før.

I gjennomsnitt hadde boligene ligget ute for salg i 37 dager før de ble solgt i Bergen. Tilsvarende tall for Vestlandet var 53 dager.