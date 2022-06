Rådal: Se hva ny eier måtte legge på bordet for 141 kvadratmeter

Apeltunhaugene 52: Denne illustrasjonen er automatisk hentet fra Google Street View.

En eiendom i Rådal ble solgt for 6.225.000 kroner 23. juni. Selger av rekkehuset i Apeltunhaugene 52 er C H. Holding AS. Boligen ble bygget i 2007 og er på 141 kvadratmeter.

424 salg i Rådal

I hele Rådal-området er det siste året solgt 424 eiendommer. Snittpris pr. kvadratmeter blir 44.085 kroner. Snittet i hele Bergen Sør i siste kvartal er 48.653 kroner, ifølge Eiendom Norge.

Dette er de fem dyreste bolighandlene i Rådal de siste tolv månedene:

Repelen 20, 15.000.000 kroner Smøråsvegen 56C, 14.150.000 kroner Rotvollen 42, 13.450.000 kroner Nordåsneset 65, 12.575.000 kroner Nordgardsvegen 49, 12.500.000 kroner

Apeltunhaugene 52 er nummer 108 på denne listen.

De siste tolv månedene er det solgt 139 andre boliger i en kilometers avstand fra denne eiendommen. Dyrest blant disse var Smøråsvegen 56C, som gikk for 14.150.000 kroner.

Rådal: Denne illustrasjonen viser flyfoto av det aktuelle området. Pilen vil i enkelte tilfeller ikke treffe 100 prosent på eksakt adresse. ©Norkart AS, Omløp, Geovekst og kommunene.

Slik er prisene i Bergen nå

Prisene for boliger i Bergen steg med 0,90 prosent i mai. Samlet for Vestlandet steg prisene med 1,00 prosent.

I snitt måtte du ut med 51.860 kroner pr. kvadratmeter i Bergen, mot 44.900 kroner for hver kvadratmeter samlet for Vestlandet.

Det ble i løpet av mai lagt ut 756 boliger for salg i Bergen. 760 boliger ble solgt. Det er 15 flere solgte og 97 færre lagt ut sammenlignet med mai året før.

I gjennomsnitt hadde boligene ligget ute for salg i 18 dager før de ble solgt i Bergen. Tilsvarende tall for Vestlandet var 27 dager.

Topp ti-salg siste måned

Her er en løpende oversikt over de dyreste boligkjøpene i Bergen kommune de siste 30 dagene.

Brattlien 36, 16.000.000 kroner Årstadgeilen 21, 14.700.000 kroner Stavkirkevegen 44, 12.700.000 kroner Jacob Kjødes veg 2A, leil. H0501, 12.600.000 kroner Dyrhaugen 12, leil. H0302, 12.490.000 kroner Elgvegen 18, 12.160.000 kroner Professor Dahls gate 26, 10.920.000 kroner Sørhaugen 7A, 10.700.000 kroner Sudmanns vei 15, 10.150.000 kroner Olsvikveien 194A, 9.825.000 kroner

Apeltunhaugene 52 er nummer 89 på denne listen.

