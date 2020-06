Denne leiligheten har steget 36 prosent i verdi på bare to år

Publisert Publisert Nå nettopp

Ortustranden 34: Denne illustrasjonen er automatisk hentet fra Google Maps.

Denne artikkelen er automatisk laget, og ikke skrevet av redaksjonelle medarbeidere i BT. Opplysningene hentes fra offentlige tinglysinger og Eiendom Norge.

En eiendom i Fyllingsdalen ble solgt for 2.850.000 kroner 19. juni. Leiligheten i Ortustranden 34 ble solgt av Andreas Markussen til Robel Haug Johannessen. Leiligheten er en av 266 boliger i Ortuvann borettslag.

I desember 2017 ble eiendommen solgt for 2.100.000 kroner. Det betyr at boligen har steget 36 prosent i verdi på de siste to årene. Snittøkningen i Bergen har i samme periode vært tolv prosent.

224 salg i Fyllingsdalen

Det er totalt solgt 98 boliger i nærområdet inneværende år. Den dyreste er Stokkedalen 102B, som gikk for 8.505.000 kroner. Det gir en kvadratmeterpris på 27.704 kroner.

I hele Fyllingsdalen-området er det til nå i år solgt 224 eiendommer. Snittpris pr. kvadratmeter blir 32.347 kroner. Snittet i hele Bergen Vest i siste kvartal er 36.382 kroner, ifølge Eiendom Norge.

Dette er de fem dyreste bolighandlene i Bergen Vest til nå i år:

Lille Damsgårdsveien 40, 13.000.000 kroner Torvmyra 120, 9.490.000 kroner Torvmyra 126, 8.990.000 kroner Øvre Bergveien 20, 8.650.000 kroner Straumesvingen 26, 8.200.000 kroner

Slik er prisene i Bergen nå

Prisene for boliger i Bergen steg med 2,10 prosent i mai. Samlet for Vestlandet steg prisene med 2,10 prosent.

I snitt måtte du ut med 43.941 kroner pr. kvadratmeter i Bergen, mot 37.924 kroner for hver kvadratmeter samlet for Vestlandet.

Det ble i løpet av mai lagt ut 765 boliger for salg i Bergen. 683 boliger ble solgt. Det er 80 færre solgte og 155 færre lagt ut sammenlignet med mai året før.

I gjennomsnitt hadde boligene ligget ute for salg i 37 dager før de ble solgt i Bergen. Tilsvarende tall for Vestlandet var 53 dager.