Denne artikkelen er automatisk laget, og ikke skrevet av redaksjonelle medarbeidere i BT. Opplysningene hentes fra offentlige tinglysinger og Eiendom Norge.

En eiendom i Bergen ble solgt for 3.150.000 kroner 29. juni. Leiligheten i O.J. Brochs gate 18, leil. H0201, ble solgt av Christoffer W. Gundersen til Emil Andreas Eikaas. Boligen er 52 kvadratmeter, hvilket gir en kvadratmeterpris på 60.577 kroner.

I oktober 2017 ble eiendommen solgt for 3.100.000 kroner. Det betyr at boligen har steget to prosent i verdi på de siste tre årene. Snittøkningen i Bergen har i samme periode vært syv prosent.

208 salg i nabolaget

Hittil i år er det solgt 208 boliger i en kilometers avstand fra denne eiendommen. Dyrest var Håkonsgaten 11, som gikk for 26.000.000 kroner. Det gir en kvadratmeterpris på 32.178 kroner.

Snittet i hele Bergen Sentrum i siste kvartal er 53.673 kroner, ifølge Eiendom Norge. Det er 13 prosent lavere enn for O.J. Brochs gate 18.

Dette er de fem dyreste bolighandlene i Bergen Sentrum til nå i år:

Håkonsgaten 11, 26.000.000 kroner Fjellien 7, 25.100.000 kroner Kalfarveien 69A, 23.000.000 kroner Endregårdsbakken 3, leil. H0102, 20.300.000 kroner Brattlien 13, 18.500.000 kroner

Slik er prisene i Bergen nå

Prisene for boliger i Bergen steg med 2,10 prosent i mai. Samlet for Vestlandet steg prisene med 2,10 prosent.

I snitt måtte du ut med 43.941 kroner pr. kvadratmeter i Bergen, mot 37.924 kroner for hver kvadratmeter samlet for Vestlandet.

Det ble i løpet av mai lagt ut 765 boliger for salg i Bergen. 683 boliger ble solgt. Det er 80 færre solgte og 155 færre lagt ut sammenlignet med mai året før.

I gjennomsnitt hadde boligene ligget ute for salg i 37 dager før de ble solgt i Bergen. Tilsvarende tall for Vestlandet var 53 dager.