Nye eiere til eiendommen i Alfred Offerdals vei på Laksevåg

Alfred Offerdals vei 23B: Denne illustrasjonen er automatisk hentet fra Google Street View.

Denne artikkelen er automatisk laget, og ikke skrevet av redaksjonelle medarbeidere i BT. Opplysningene hentes fra offentlige tinglysinger og Eiendom Norge.

En eiendom på Laksevåg ble solgt for 2.437.000 kroner 8. juni. Leiligheten i Alfred Offerdals vei 23B, leil. H0102, ble solgt av Marius Grimstad og Nina Presttun Person til Karl Rudolf og Kristin Almedal. Boligen er 65 kvadratmeter, hvilket gir en kvadratmeterpris på 37.492.

I mars 2019 ble eiendommen solgt for 2.400.000 kroner. Det betyr at den har steget to prosent i verdi siden da.

Omsetningen omfatter også deler av en annen eiendom.

Snittet i hele Bergen Vest i siste kvartal er 36.382 kroner, ifølge Eiendom Norge. Det er tre prosent lavere enn for Alfred Offerdals vei 23B.

For fem måneder siden ble et leilighetssalg registrert et par hundre meter unna. Prisen for eiendommen i Gravdalsveien 35B ble 2.355.000 kroner.

Slik er prisene i Bergen nå

Prisene for boliger i Bergen steg med 2,10 prosent i mai. Samlet for Vestlandet steg prisene med 2,10 prosent.

I snitt måtte du ut med 43.941 kroner pr. kvadratmeter i Bergen, mot 37.924 kroner for hver kvadratmeter samlet for Vestlandet.

Det ble i løpet av mai lagt ut 765 boliger for salg i Bergen. 683 boliger ble solgt. Det er 80 færre solgte og 155 færre lagt ut sammenlignet med mai året før.

I gjennomsnitt hadde boligene ligget ute for salg i 37 dager før de ble solgt i Bergen. Tilsvarende tall for Vestlandet var 53 dager.