Leilighet i Breimyra solgt. Så mye satt selger igjen med.

Breimyra 88: Denne illustrasjonen er automatisk hentet fra Google Maps.

En eiendom på Flaktveit ble solgt for 2.220.000 kroner 2. juni. Leiligheten i Breimyra 88 ble solgt av Tommy Tvedt til Fonseka Stanley De og D F. Neelaveni Stanley. Leiligheten er en av 186 boliger i Langerinden borettslag.

I september 2018 ble eiendommen solgt for 2.130.000 kroner. Det betyr at den har steget fire prosent i verdi på to år.

Det er i dag registrert ytterligere et salg i Langerinden borettslag. Adressen er Breimyra 78.

Det er solgt 17 eiendommer på Flaktveit hittil i år. Snittpris pr. kvadratmeter blir da 21.927 kroner. Snittet i hele Bergen Nord/Øst i siste kvartal er 35.226 kroner, ifølge Eiendom Norge.

Det er totalt solgt åtte boliger i nærområdet inneværende år. Den dyreste er Kolåshøyen 6, som gikk for 2.550.000 kroner.

Slik er prisene i Bergen nå

Prisene for boliger i Bergen steg med 1,40 prosent i april. Samlet for Vestlandet steg prisene med 1,50 prosent.

I snitt måtte du ut med 43.145 kroner pr. kvadratmeter i Bergen, mot 37.332 kroner for hver kvadratmeter samlet for Vestlandet.

Det ble i løpet av april lagt ut 642 boliger for salg i Bergen. 534 boliger ble solgt. Det er 22 færre solgte og 17 færre lagt ut sammenlignet med april året før.

I gjennomsnitt hadde boligene ligget ute for salg i 32 dager før de ble solgt i Bergen. Tilsvarende tall for Vestlandet var 51 dager.

Prisen for en medianbolig i Bergen var 2.988.646 kroner. Dette er altså den midterste prisen hvis vi rangerer alle priser på solge boliger fra lavest til høyest. Medianboligen på Vestlandet kostet 2.890.000 kroner.