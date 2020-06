Leilighet på Sandsli kjøpt for 1.320.000 kroner

Publisert Publisert Nå nettopp

Aurdalslia 20: Denne illustrasjonen er automatisk hentet fra Google Street View.

Denne artikkelen er automatisk laget, og ikke skrevet av redaksjonelle medarbeidere i BT. Opplysningene hentes fra offentlige tinglysinger og Eiendom Norge.

En eiendom på Sandsli ble solgt for 1.320.000 kroner 17. juni. Leiligheten i Aurdalslia 20 ble solgt av Geir Inge Skjønberg til Kristine L. Skiftesvik. Leiligheten er en av 42 boliger i Lonhaugen borettslag. Boligen er 65 kvadratmeter, hvilket gir en kvadratmeterpris på 20.308 kroner.

I august 2014 ble eiendommen solgt for 1.350.000 kroner. Det betyr at den har sunket to prosent i verdi på seks år.

69 salg på Sandsli

Det er totalt solgt 77 boliger i nærområdet inneværende år. Den dyreste er Feråslia 2, som gikk for 9.050.000 kroner. Det gir en kvadratmeterpris på 29.383 kroner.

Det er solgt 69 eiendommer på Sandsli hittil i år. Snittpris pr. kvadratmeter blir 34.515 kroner. Snittet i hele Bergen Sør i siste kvartal er 39.405 kroner, ifølge Eiendom Norge. Det er 48 prosent høyere enn for Aurdalslia 20.

Dette er de fem dyreste bolighandlene i Bergen Sør til nå i år:

Slettenvegen 84, 15.000.000 kroner Brennhaugen 20, 14.900.000 kroner Myntevikvegen 124, 12.900.000 kroner Dyrhaugen 12, leil. H0302, 11.800.000 kroner Krokeidevegen 149, 10.000.000 kroner