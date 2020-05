Boligen i Allégaten er akkurat solgt - dette ble prisen

En leilighet i Allégaten 14, leil. H0101, i Bergen er solgt for 3.750.000 kroner.

Sofie Foyn-Bruun og Per Kristian Haldorsen kjøpte leiligheten av Kirsten Louise Preto. Eierskiftet ble registrert 20. mai.

I februar 2016 ble eiendommen solgt for 3.400.000 kroner. Det betyr at boligen har steget ti prosent i verdi på de siste fire årene. Snittøkningen i Bergen har i samme periode vært åtte prosent.

Et leilighetssalg er også registrert i nabolaget bare for 4 måneder siden. Prisen for eiendommen i Parkveien 22A ble 2.336.369 kroner.

Slik er prisene i Bergen nå

Prisene for boliger i Bergen steg med 1,40 prosent i april. Samlet for Vestlandet steg prisene med 1,50 prosent.

I snitt måtte du ut med 43.145 kroner pr. kvadratmeter i Bergen, mot 37.332 kroner for hver kvadratmeter samlet for Vestlandet.

Det ble i løpet av april lagt ut 642 boliger for salg i Bergen. 534 boliger ble solgt. Det er 22 færre solgte og 17 færre lagt ut sammenlignet med april året før.

I gjennomsnitt hadde boligene ligget ute for salg i 32 dager før de ble solgt i Bergen. Tilsvarende tall for Vestlandet var 51 dager.

Prisen for en medianbolig i Bergen var 2.988.646 kroner. Dette er altså den midterste prisen hvis vi rangerer alle priser på solge boliger fra lavest til høyest. Medianboligen på Vestlandet kostet 2.890.000 kroner.

