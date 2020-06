Denne boligen har steget kraftig i verdi de tre siste årene

Søndre Skogveien 8: Denne illustrasjonen er automatisk hentet fra Google Street View.

Denne artikkelen er automatisk laget, og ikke skrevet av redaksjonelle medarbeidere i BT. Opplysningene om bolighandlene hentes fra offentlige tinglysinger. Boligpristallene stammer fra Eiendom Norge.

En eiendom i Søndre Skogveien 8, leil. H0201, i Bergen har skiftet eier. Leiligheten ble solgt for 2.100.000 kroner av Bodil Sørheim til Jon Solberg Høyland. Salget ble registrert 5. juni. Boligen er 39 kvadratmeter, hvilket gir en kvadratmeterpris på 53.846.

I august 2017 ble eiendommen solgt for 1.750.000 kroner. Det betyr at boligen har steget 20 prosent i verdi på de siste tre årene. Snittøkningen i Bergen har i samme periode vært to prosent.

Det er totalt solgt 150 boliger i nærområdet inneværende år. Den dyreste er Wolffs gate 20, som gikk for 7.500.000 kroner.

Snittet i hele Bergen Sentrum i siste kvartal er 53.673 kroner, ifølge Eiendom Norge.

Slik er prisene i Bergen nå

Prisene for boliger i Bergen steg med 2,10 prosent i mai. Samlet for Vestlandet steg prisene med 2,10 prosent.

I snitt måtte du ut med 43.941 kroner pr. kvadratmeter i Bergen, mot 37.924 kroner for hver kvadratmeter samlet for Vestlandet.

Det ble i løpet av mai lagt ut 765 boliger for salg i Bergen. 683 boliger ble solgt. Det er 80 færre solgte og 155 færre lagt ut sammenlignet med mai året før.

I gjennomsnitt hadde boligene ligget ute for salg i 37 dager før de ble solgt i Bergen. Tilsvarende tall for Vestlandet var 53 dager.

Prisen for en medianbolig i Bergen var 3.015.523 kroner. Dette er altså den midterste prisen hvis vi rangerer alle priser på solgte boliger fra lavest til høyest. Medianboligen på Vestlandet kostet 2.919.593 kroner.