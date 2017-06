Det er under to måneder til den nye terminalen på Flesland åpner, men de førte passasjerene har allerede brukt den. Bli med og fly gjennom T3!

18. august åpner den nye terminalen på Flesland.

– Vi har hatt prøvedrift med cruisepassasjerer, og på enkelte lørdager har vi hatt 4400 passasjerer gjennom terminalen, sier Christel Øen, kommunikasjonssjef for T3 på Flesland.

– Vi har avdekket en del, men ingen ting som er kritisk før åpningen. En del av passasjerene har reagert på at restaurantene ikke har vært åpne, og har vært misfornøyde med det. Neste lørdag vi har passasjerer gjennom, skal vi servere kaffe, vann og is, og håpe at det bedrer humøret, sider hun.

Bjørn Erik Larsen

I helgene kan enkelte flighter bli rutet gjennom T3, men alle passasjerer skal møte opp på «den gamle» terminalen, sier Øen.

Da vil passasjerene gå «feil vei», og bruke gangbroen fra den gamle terminalen.

Bjørn Erik Larsen

Bjørn Erik Larsen