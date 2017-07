Micah Couch (32) mistet livet under et basehopp i Gudvangen. Av venner blir han beskrevet som uhyre dyktig i luften.

– Micah var en av de flinkeste og mest talentfulle wingsuitflygerne i hele verden, men han var ekstremt ydmyk og en av de vennligste, mest gøyale personene du noen gang kan møte. En ekte proff, forteller Alex Miziuk.

For en knapp uke siden møtte de ham sist. Da steg ekteparet ut av et helikopter på toppen av Kjerag i Rogaland. Fjellsiden rager 1000 meter over Lysefjorden og er et yndet sted for basehoppere.

Micah Couch var blant dem .

Til daglig var 32-åringen profesjonell utøver og jobbet i Dubai. Amerikaneren hadde roen på det meste i luften: fallskjermhopping, basehopping, vindtunnel, windsuit. Mannen er en legende i miljøet.

– Dette ble siste gang vi traff ham, sier konen Karo Bratek-Miziuk.

Karo Bratek-Miziuk og Alex Miziuk

– Et stort, stort sjokk

Onsdag kveld skulle Couch hoppe igjen.

Denne gangen fra området rundt Nebbet over Nærøydalen i Gudvangen. I egen regi dro vennegjengen til toppen for å hoppe. Ikke bare en, men to ganger. For alle utenom én går det bra. Micah. Etter alt å dømme klarte han ikke å utløse fallskjermen.

Amerikaneren stupte rett i døden, med venner som vitner i luften.

– Det er et sjokk. Et stort, stort sjokk. Han var slik en ninja. Det er rart å tro at noe som helst kunne skje ham. For hele miljøet er dette et enormt tap. Vi er i dyp sorg og tankene våre går til konen og familien hans, sier Bratek-Miziuk.

Politiet har rutinemessig opprettet sak og 32-åringen skal obduseres.

– Det er rutine ved dødsulykker som dette, men det er ikke mange etterforskningsskritt vi kommer til å ta, sier politiførstebetjent Jorid Lie Nilsen ved Aurland lensmannskontor.

Kripos bekrefter overfor BT at de nærmeste pårørende er varslet om dødsfallet.

På scenen under Veko

Senest tirsdag sto Couch på scenen under et base-arrangementet i regi av Ekstremsportveko. Folk flokket seg rundt ham. Amerikaneren har lenge vært regnet som en av verdens beste basehoppere. «Dette er en fantastisk dag og forholdene er helt perfekte. Jeg elsker å være på Voss», sa han fra scenen.

– Micah pushet sporten til nye nivåer. Flygingen og personlighetens hans inspirerte så mange til å bli bedre, både i sporten og personlig. Han var et ikon og en rollemodell, sier Miziuk.

Selv stoppet han å basehoppe etter hvert som flere og flere venner mistet livet til sporten. Med Couch har tallet nå bikket 25. I august i fjor var det en annen venn, den norsk-italienske basehopperen Alexander Polli, som mistet livet i Frankrike. Polli ble den niende basehopperen som omkom på en og samme måned. Aldri før ha så mange styrtet i døden på så kort tid i Europa.

Elias Dahlen

Ser på venner som hopper

I år har Karo Bratek-Miziuk og Alex Miziuk dratt rundt i verden for å se på venner som hopper base.

– Vi ville fortsette å være i miljøet fordi vi vet at i morgen kan de være borte. Men dette er ikke adrenalinjunkies eller folk med dødsønsker. De vil leve til det fulle og se verden fra steder verken helikopter eller fly eller mennesker kan dra, sier Bratek-Miziuk.

– Hvert eneste hopp er nøye kalkulert og planlagt i forveien. Alt fra exit til hvor du skal åpne fallskjermen, og til hvor du skal lande. Selv når du gjør alt rett, kan det skje feil, sier ektemannen, som hoppet base i fem år.

Selv om hendelsen i Gudvangen ikke skjedde i regi av Ekstremsportveko, preger det festivalen.

– Det er en annen stemning nå, sa Sofie Torlei Olsen, sjef for Ekstremsportveko til BT torsdag.

– Det viktigste for oss nå er å ta vare på de i miljøet. Vi har en tett og god dialog med dem, og legger til rette for at de blir ivaretatt.