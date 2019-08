Tre generasjoner bor i et nesten hundre år gammelt hus: – Folk tror jo vi er gale

– Vi hadde ikke hevet oss over dette oppussingsarbeidet hvis det ikke hadde vært for at vi kunne gjøre dette sammen, sier Jannicke Remme (t.h.). Fra venstre ektemannen Magnus Remme (68), datteren Henriette Remme (39) og hennes sønn Nikolai på 11 år. FOTO: Ingvild Festervoll Melien