Ene veggen e’ dotten ut

Ralph Wilson er død, 69 år gammel.

Bård Kjersem

På formiddagen den 14. juli mottok vi melding om at Det Glade Bergens Culturattaché, tidligere Formand i tre perioder, gentleman og bergenser Ralph Wilson, samme morgen hadde trukket sitt siste sukk. Dødsbudskapet var ventet, behandlingen av Ralphs sykdom ble avsluttet i mai.

Det Glade Bergen har mistet et av sine mest prominente medlemmer. Vi takker Ralph for at han i 49 år levde og åndet for Cluben. Vi takker for hans mange taler fulle av vidd og underfundig humor. Vi takker for hans pene håndskrift i Clubens protokoll – Ralph gikk på Steinerskolen – og vi takker for de årlige turene til Det Wilsonske Ressort ved Halhjem.

Ralph ble medlem av Det Glade Bergen i 1972, og så langt tilbake vi kan huske har Ralph sittet i Det Glade Bergens bestyrelse. Ralph hadde et vinnende vesen og et vidt kontaktnett. Dette lot han Det Glade Bergen nyte godt av. Et eksempel: På slutten av 90-tallet ga Ralph husly til fire havarerte skotter (han var hjelpsom også). Vennskap oppsto. Det Glade Bergen ble koblet på. Det ble tur til Skottland og gjenvisitter.

De uforglemmelige turene til Skottland ble avsluttet med middag på HMY «Britannia», dronning Elizabeth IIs tidligere skip.

Apropos britiske kongelige: Ralph var republikaner – bortsett fra et lite øyeblikk 21. mars 2012, da han håndhilste på prins Charles. «Ja, da var jeg rojalist i ti sekunder». Slik var Ralph – en diplomat. Han kom godt ut av det med alle, uansett stilling og stand.

Tidløst antrukket og betraktende vandret han gjennom byen hans hjerte banket for, han hilste i øst og i vest og mang en passiar ble slått av om gamle båter, fortidsminner, Det Glade Bergen, «Statsraad Lehmkuhl», Teknisk Museum på Møhlenpris og mye, mye mer.

Like til det siste hadde Ralph mange jern i ilden, og han klarte aldri å kjede seg. Han var en karismatisk og livsglad person. Han viste omsorg og takknemlighet for dem som behandlet ham, pleiet ham og var sammen med ham helt til hans siste åndedrag.

I Det Glade Bergen e’ ene veggen dotten ut. Vi skal aldri mer møte Ralph ansikt til ansikt, høre hans sonore stemme og dannede bergensk. Aldri mer skal han stille i silkemers til bekransning av Ludvig Holberg den Søttendes.

Nå må vi leve med de gode minnene om Ralph, en interessant og en interessert bergenser; Ralph kunne underholde og Ralph kunne lytte – et forbilde.

Måtte du vandre i fred, Ralph!

På vegne av aller hans venner i Det Glade Bergen: Bård Kjersem, oldermand