Humoren og språkgleda var allstøtt ein reiskap for alvoret

Den gullblanke brurekrona og dette livs slitne mannsandletet skulle ikkje høyre i hop. Her er det motsetnadane som gjev heilskapen.

Forfattaren og dramatikaren Norvald Tveit døydde 2. mai, 94 år gammal. Han kom frå Hyllestad i Sogn.

Nokre er slik at ein mest ikkje trur dei kan verta borte. Når dei så fer av, er dei ikkje lett gløymde. Norvald Tveit er av det slaget.

Han vil få eit langt etterliv på folkemunne. «Som han sa Nordvalden Tveiten.» Anten han no sa det eller ikkje. Det er ære å verta sitert på ting ein ikkje har sagt. Det vart slik sagt at den siterte var truande til å ha sagt det. I så måte var Tveit ein truande til det meste.

Han rita ned ein person med få ord, eller berre med tonesetjing av eit ord. Gleda over karakteristikken var ikkje råd å hykle seg frå. Til det var gleda for openberr.

Brukar ein humor og søskenbarnet satire, vågar ein stendig fare. Ein kan verta teken for å vera lettbeint humorist, bere ute etter å løyse folkelotten. Norvald trivest i dette vanskelege farvatnet.

Han fekk sagt om seg, og til seg. Han ikkje var alvorleg nok til at ein kunne taka han alvorleg. Nei, kle di meining og dine ord i sekk og oske, så skal vi høyre på deg. Vi er ute i så alvorleg ærend at vi ikkje kan gje oss av med vas.

Han brydde seg kan hende meir enn han sa. I veslehuset på Tveit var to kaggar, kalla opp etter teaterkritikarar Piersdorf og Døcker. Han dreit i dei båe. Han var ikkje teatermann for inkje.

Det vart ein god slump med teater og fjernsyns produksjonar frå Splint i 1977 på Oslo Nye Teater til Kystkvinner på Sogn og Fjordane Teater i 2005. Heile tolv stykke forutan episodar i fjernsynsseriane Kong Sverre og Vestavind, og i 1993 fekk han Ibsenprisen for sitt dramatiske arbeid.

Trass humoren kan det vel ikkje seiast å ha vore så aller verst. Kulturpris frå fylke og kongens gull attpå, for velgjort.

Forfattaren Tveit debuterte i 1960 med boka «Ei sjel og ei skjorte», biografien om Hans Johnsen Gjerde. At den òg kom som opplesing i NRK gjorde den debuterande forfattaren folkekjær.

Ein får ei aning av at han kunne ha ynskt seg å fått vore meir kontroversiell. At folk skulle vore sintare på han. «Argar det, då veit ein at ein har no vore borti eitkvart.»

Tykte han best om å le det bort, så hadde han òg sinne. Om ikkje så mykje på eigne vegne, så rikeleg på vegner av det han tykte var urett, både mot einskildmenneske og miljøet.

Nokre vil nok meine at vestlandsdramatikaren minner litt om vestlandsfanden.

Tvisynet på det heimlege kom til syne i det han skreiv, anten det no var for scena eller til permen. Han var innom mange uttrykk biografiar, barnebok, krim og sakprosa.

Humoren og språkgleda var allstøtt ein reiskap for alvoret. Her låg og skjønsemda og respekten for dei han skildra. Anten det var splinten han synte på retta og vranga, eller kystkvinnene. I alt renn den raude tråden av kjærleik til folk.

Det er med kjærleiken som med venskapen, det er like mykje trass i som på grunn av. Sjølv hadde han eit opphav og ein barndom som merkte og gjorde han varare ein kva som synte på utsida.

Som det seiest: Skal ein ha ei glede å dele, lyt ein ha ei sorg å ta av. Og her var rikeleg av båe slag.

Fridtjov Urdal