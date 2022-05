Skolelegen med hjerte for alle

Ingunn Synnøve Løkstad Salvesen døde 1. april, 86 år gammel.

Ingunn Synnøve Løkstad Salvesen døde 1. april, 86 år gammel. «Hun var skolelegen med omsorg for alle», skriver venner i minneordet.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Minneord Dette er et minneord. Minneord skrives ikke av BTs redaksjon, men av personer som kjente avdøde.

Ingunn Salvesen ble født i Tjeldsund i Nordland som yngst av tre søsken. Der vokste hun opp med mye sang og musikk, og hun lærte tidlig å traktere orgelet.

Ingunn var usedvanlig skoleflink og hun leste realskole- og gymnaspensum som privatist. Etter en strålende artium kunne legedrømmen virkeliggjøres. Som en av svært få kvinner studerte Ingunn medisin i Oslo i 1955-1961, og var blant de flinkeste studentene på kullet.

I 1961 ble det søt musikk da Ingunn møtte bergensgutten Christen i Tromsø, der begge jobbet som leger. De giftet seg, og etter noen år i Oslo flyttet de til Bergen i 1967.

Mange husker Ingunn fra hennes mangeårige virke som skolelege i Fana. Hun la stor glede og energi i jobben som skolelege. Ingunns genuine interesse og omsorg for barn ble vist daglig i møte med barn og foreldre med ulike utfordringer. Ingunn innbød til tillit, og ingen problemer eller utfordringer var henne likegyldig.

Ingunn og Christen fikk fire barn og etter hvert 16 barnebarn. Ingunn var en trofast og energisk bestemor. I sommerferiene arrangerte hun sin egen feriekoloni med barnebarna med bading fra morgen til kveld og kortspill ut i de sene kveldstimer.

Ingunn hadde en egen evne til å være fullt til stede med en tålmodighet av gull – enten hun broderte med små beundrende barneøyne ved sin side, eller lyttet til hva barna hadde opplevd på skolen.

Ingunn var opptatt av fellesskap og hadde et stort sosialt engasjement. Hun var avholdsmenneske, noe hun begrunnet med solidaritet med medmennesker med alkoholproblem. Den samme solidaritetstanken gjorde at hun kjempet for de homofiles plass i samfunnet og det kristne fellesskap.

I 2017 ble Ingunn utsatt for en trafikkulykke som førte til at hun fikk slag og mistet taleevnen. Selv når hun var pleietrengende uttrykte hun glede og kjærlighet til de som kom på besøk, og til de omsorgsfulle pleierne på sykehjemmet i Odins vei. Ingunn sovnet fredfullt inn med sine kjære rundt seg.

Et vakkert menneske med et stort hjerte for alle.

Venner og familie