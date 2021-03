Eg stryk forbi naustet ditt

Nils Losnegaard døyde 24. februar, 82 år gammal.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Nils Losnegaard vaks opp på Losna i Solund kommune. Der var han gardbrukar. Han reiste til Bergen og jobba som forskalingssnikkar. Kristin Sandberg har laga eit minnedikt til sin gode ven. Ein heidersmann av dei sjeldne, seier ho. Foto: Kristin Sandberg

Eg stryk forbi naustet ditt

Minneord Dette er et minneord. Minneord skrives ikke av BTs redaksjon, men av personer som kjente avdøde.

Eg stryk forbi naustet ditt.

Høyrer sjøen sukke mot berget.

Slik du alltid også har høyrt han.

Ser tangen flyte att og fram,

som om desse sjøplantene ikkje veit anna å ta seg til nett no.

Sjøen er februarkald.

Du kvidde deg aldri for å få kaldt sjøvatn på nevane.

Sjølv når kvelden var dunkel og kjølig

kunne eg sjå deg stå oppreist i båten.

Roleg og målretta drog du ein fin lyr over ripa.

Eg ser handlaget ditt når du elegant vippar fisken av kroken,

eller løyser ein floke i snøret.

Eg kan høyre deg si namnet på kvar ein vik

og kvart eit nes vi drog forbi.

Alle med si historie.

Gamle-Nils-skolten, Tussedøra, Griseneset, Murmeistervika, Nauthella.

Og eg kan høyre korleis du kunnig

både startar og sløkjer båtmotoren med sikker hand.

No står naustet ditt att her, utan deg.

Og båten din ligg på land.

Marka er vinterbleik. Pjuskete strå vik for skritta mine.

Eg veit ikkje heilt kor eg vil, men vert dregen mot huset ditt.

Eg stansar, på avstand. Ser.

Der budde du.

No er der stilt.

Inga hand som vinkar. Ingen klem i vente.

Men eg opnar likevel den kvitmåla grinda.

Vil inn i tunet.

Tar tak i klessnora di. Veit ikkje kvifor.

Som nabo såg eg deg når du hang ut vasken din.

Klede som flagra i sommarvinden.

Du klarte alt sjølv, jamvel om sjukdom og smerte ofte plaga deg.

«Er det ikkje fint», sa du.

«Såg du månen i går kveld?

Eller sola då ho steig opp bak fjella i dag?

Da e noko heilt spesielt det me har her», sa du.

Vi var så einige om det, du og eg.

Eg set meg på trappa di.

Lener ryggen mot huset ditt.

Kjenner ei trøyst i det.

Ser utover fjorden. Han ligg blikk i dag. Som i honnør.

Skulle berre mangle. Han strammar seg opp når det gjeld, fjorden.

Måkane gir lyd ute frå Saltskåra.

Eg er viss på at dei freistar, etter fattig evne,

å gjere skrika sine om til ein song, for deg.

Himmelen er også aktsam, byr på mjuke gråtonar.

Sola held seg diskret på avstand ein slik dag.

Alt er så velstelt rundt huset ditt. Kvart eit bord på husveggen er måla så fint.

Du likte blomar i beda. Snart er tida inne for å så og plante.

Men du er ikkje her.

Eg kikar inn vindauget.

I stova er det nett slik det var, då vi sist sat der, du og eg.

Du kom med så mange historier. Du hugsa så mykje.

Og du fann alltid dei rette orda. Du måla med ord. Fargane kom fram.

Frå tider som ein gong var.

No er orda dine borte i vinden.

I den vinden som,

først heilt til slutt,

fekk deg til å krengje.

For, så lenge eg kjende deg, sto du oppreist.

Som deg sjølv, i deg sjølv.

Du hadde ikkje trong til å vere nokon annan.

Du synte aldri hovmod, synte aldri trong til makt.

Men du synte ditt gode humør.

Du sto oppreist ved å vere sårbar,

og var so uendeleg modig i din ærlegdom.

Du trudde alltid på dagen i morgon.

På at vi skulle ha nok ein fisketur «nordom landet.»

Sjølv når du kjente, at livsferda nærma seg slutten,

var du modig og ærleg.

Du nytta dine siste krefter til å gi kvar og ein

eit personleg «takk for alt».

Eg kjente at eg ikkje ville ta ditt farvel.

Eg ville så gjerne fortsett ha deg her.

Men no taslar eg rundt her, i di verd.

Og du manglar.

Ingen veit at eg går med ei rose i handa.

At eg nett no legg ho ned, ved steinen du likte å sitje på.

Eg takkar deg.

Gode ven, fine menneske.

For alt vi har hatt saman.

Kristin Sandberg