Norge har mistet en stor vitenskapsmann

Rolf Kristian Eckhoff døde 25. desember, 84 år gammel

Rolf Kristian Eckhoff døde 25. desember, 84 år gammel.

Professor emeritus Rolf Kristian Eckhoff døde 25. desember, 84 år gammel. Med hans bortgang har Norge mistet en stor vitenskapsmann.

Rolf ble født i Stavanger 24. november 1937. Han var utdannet sivilingeniør i kjemiteknikk fra NTH og ble i 1962 ansatt ved Chr. Michelsens Institutt (CMI) der han var forskningssjef fra 1973 til 1988 og vitenskapelig rådgiver til 1992.

Rolf fortsatte som rådgiver ved Christian Michelsen Research (CMR) frem til han ble full professor ved Universitetet i Bergen (UiB) i 1996.

Rolf etablerte pulverteknologi som forskningsfelt i Norge på slutten av 1960-tallet. Et studieopphold ved King's College i London 1966–68 ble starten på en omfattende forskerkarriere på feltet støveksplosjoner som varte livet ut og la grunnlaget for hans to doktorgrader.

Høsten 1976 startet Rolf forskningen på gasseksplosjoner ved CMI. Arbeidet i de etterfølgende gasseksplosjonsprogrammene ved CMI og CMR videreføres i dag, blant annet i selskapet Gexcon.

Rolf var forfatter av et stort antall publikasjoner, inkludert en omfattende lærebok om støveksplosjoner. Han var anerkjent som foreleser og foredragsholder, knyttet kontakter med utenlandske fagmiljø, og opprettet internasjonale arbeidsgrupper og konferanser.

Ved UiB spilte Rolf en sentral rolle i oppbyggingen av studieprogrammet for prosessteknologi. Hans egen gruppe på sikkerhet hadde ved utgangen av 2021 utdannet mer enn 100 hovedfagsstudenter og et titalls doktorer.

Rolf var en entusiastisk og nysgjerrig forsker som arbeidet utrettelig med nye ideer.

Han etterlater seg kone, fire barn og åtte barnebarn.

Rolf med trombonen og konen Astrid på piano underholdt på utallige arrangementer, til stor glede for kolleger og Birkeland menighet der de bodde.

Alle vi som har arbeidet med Rolf er dypt takknemlige for det vi har lært av ham.

Han vil bli savnet av mange, og vi lyser fred over hans gode minne.

Per-Gunnar Leversen, Gisle G. Enstad og Trygve Skjold,

på vegne av venner og kolleger fra CMI, CMR, Gexcon og UiB.