Dræggegutten Frode til minne

Frode Kvamme døde 9. november, 84 år gammel. En større kjuagutt fantes neppe i Bergen.

Frode Kvamme med en av hans mange utmerkelser han fikk i sin buekorpstid

«Og atter vaiet den røde fanen over 180 stolte gutteansikter. Stolte fordi de visste hva det vil si å være Dræggegutt og for å kunne bære de seierrike tradisjoner videre. Den nye sesongen var begynt».

Dette skrev Dræggechefen 1948, Hugo Jensen, i sitt referat fra korpsets første eksersisdag 6. mars. Av de 180 ansiktene var en liten guttepjokk på ni år. Han het Frode Godthard Kvamme – og bodde av alle steder – i Skuteviken.

At Frode skulle bli Dræggegutt var ingen selvfølge. Historien forteller at han, som alle andre kjuaguttene i dalføret mellom Rothaugen og Sverresborg, skulle starte sin buekorpskarriere i Skutevikens Buekorps. Frode hadde til og med fått en hue og røde bånd i buksen, da faren, styrmann Ragnar Kvamme, kom hjem fra sjøen og fikk se hva sønnen hadde på seg. At han, oppvokst i Sandbrogaten og 2. kompanisjef i Dræggens Buekorps sesongen 1920, skulle ha en sønn i Skutevikskorpset var totalt uakseptabelt. Dette ga han tydelig uttrykk for, og lille Frode måtte pent returnere skutevikseffektene, og kle på seg drægge-effekter i stedet.

I Dræggens Buekorps gikk Frode Kvamme trofast i årene som fulgte. Han likte å tromme, og kom tidlig med i den eksklusive «slagergjengen». Han var også flink i idrett, og fikk både heder og ære i rikelig monn. Hans siste dag på linje var 2. juni 1957, da som korpsets tamburmajor.

Frode Kvamme i 2019.

Frode Kvamme glemte aldri de glade guttedagene under Dræggefanen. Helt til det siste var han alltid på plass når noe skulle markeres og feires. Hans gode humør og saftige replikker gjorde ham nærmest udødelig. Hadde man først møtte Frode, glemte man det aldri. En større kjuagutt fantes neppe i Bergen.

Yrkesmessig var Frode ansatt i Renholdsverket fra 1959 til pensjonsalder. I Renholdsverkets Arbeiderforening hadde han utallige verv som også må nevnes.

Tamburmajoren 1957 trådte uventet ut av geleddet onsdag 9. november 2022, knapt 84 år gammel.

Våre tanker går nå til hans nærmeste. Vi Dræggegutter reiser oss og gir ham den siste honnør.

På vegne av venner i Dræggens Buekorps og Dræggeguttenes Forening,

Jo Gjerstad