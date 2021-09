Sluttstrek for et eventyrlig liv

Sverre Sandberg døde 10. september, 97 år gammel.

Onkel Sverre hadde kjempet sin siste kamp til veis ende og vaktmannskapet som så trofast hadde stått ved hans side, hadde fått avløsning. Ved deres hjelp hadde han kunnet tilbringe de siste år hjemme, slik han ønsket.

Dermed var det satt sluttstrek satt for et eventyrlig liv. Han rakk så mye før alderdommen satte sine begrensende rammer. Det ble tidlig klart at han og tvillingbroren, Haakon, skulle satse på film og etter endt utdannelse kom de hjem. Da startet de Svekon Film som holdt det gående i mange tiår.

I filmarbeidet engasjerte også Haakons kone Liv seg og til dels Sverres kone Karin. Det ble dokumentarer, barnefilmer, biografier og tv serien «To hus tett i tett».

Men det var ikke som filmmann jeg først og frest vil huske onkel Sverre, det var blant annet som læremester i ørretfiskekunstens mysterier.

Her er Sverre Sandberg på fisketur i 2000.

Like nedenfor landstedet Hjelmås, som han og resten av familien har vært sterkt knyttet til, ligger et lite vann. Der rodde vi utallige timer i en liten trebåt og her fikk jeg mine første ørreter og dermed blod på tann. Siden ble det dorging etter laks ute i fjorden, garntrekk en solblank sjøtime og badeliv i naustveggen med onkler, tanter, fettere og kusiner. Det dannet rammen rundt øyeblikk som hørte til de lykkeligste i mitt liv.

Et siste minne jeg vil dele var en av våre gutteturer. Etter en lang og mørk uke med studier i byen dro vi ut til Hjelmås. Der lå snøen til opp på leggen og vi tråkket oss opp gjennom mørket til onkel Sverre. Han ventet med levende lys i alle vinduer, skrevne menykort på hver kuvert, fyr på peisen og hovedretten var en himmelsk haresadel.

Etter endt måltid benket vi oss foran peisen og så gikk praten ut i de små timer. Og den som kanskje var den ungdommeligste av oss alle fire var onkel Sverre. Jeg vil tenke i takknemlighet på alle de gode stunder vi fikk ha sammen, og det samme gjelder for mine søsken Ørjan og Gro.

Nevø Jørgen Sandberg