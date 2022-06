Et menneske og en musiker som vil bli dypt savnet

Finn Helstad døde 10. juni, 93 år gammel.

Finn Helstad, et menneske med et meget rikholdig liv bak seg, døde 10. juni. Han var opprinnelig utdannet som urmaker i sin fødeby Skien, – den samme by hvor han avsluttet sitt 93-årige liv.

Det var musikken som var hans store interesse, og det var i Oslo at han ble utdannet som oboist ved Musikkonservatoriet, og senere hos E. Arnbom i Stockholm.

Etter en kort tid ved Oslo Filharmoniske orkester, fikk han i 1956 stillingen som første-oboist i Musikkselskapet Harmoniens orkester, og senere som oboist i Bergen Filharmoniske Orkester, inntil han gikk av med pensjon. Finn var også i mange år medlem av Bergen Blåsekvintett.

I hans tid som orkestermusiker spilte han med mange av datidens verdenskjente solister, blant andre Isaac Stern og Yehudi Menuhin og med dirigenter som André Previn, Sir John Barbirolli, Eugene Ormandy, Mariss Jansons og faren Arvids Jansons, bare for å nevne noen store musikere som ikke lenger lever.

Finn Helstad ble godt kjent med folk i Bergen og omegn i løpet av sine 60 år i byen. Han var, – som nevnt, – utdannet som oboist, men han behersket flere strengeinstrumenter, også i den profesjonelle arena, hvor han ved flere anledninger spilte på gitar i Harmonien.

Utover hans yrkeskarriere spilte han både bratsj og cello i diverse orkestre i og omkring Bergen. Som pensjonert musiker var han aktivt medlem av Fana Kammerorkester, Bergens Turnforenings Orkester, og Bergen Pensjonistorkester, for ikke å glemme de mange kammergrupper han deltok i.

De som er noe eldre, vil også huske ham for fjernsynsopptreden for en del år tilbake, sammen med Harmoniens blåsegruppe, som dannet «Bergens Pilsharmoniske Orkester», et morsomt musikalsk innslag med et «flaskeharmonisk» blåseorkester.

Hans evner som instrumentreparatør og ikke minst reparatør av urverk, var også fremragende.

Mange, både innenfor og utenfor byen, ble kjent med ham og hans håndverk – og ikke minst, hans vennlige og hjelpsomme fremferd.

Musikken var og ble hans liv. Han spilte i orkestre og grupper i Bergen inntil 2017, da han- som enkemann- flyttet tilbake til familie og venner i Skien.

I en alder av 78 år begynte Finn å spille cello, og heretter ble celloen hans nye «store kjærlighet». Han spilte cello helt inntil mars måned i år. Og da strykearmen til slutt sviktet, fortsatte han å spille cello ved å spille pizzicato på strengene.

Finn Helstad var elsket som venn, på grunn av hans varme og rolige opptreden, hans positive og hjelpsomme væremåte og hans «Reodor Felgen»-evne til å reparere urverk og musikkinstrumenter.

Vi savner ham dypt, og er glade for å ha blitt kjent med denne person med sine store kunnskaper og gode menneskelige egenskaper.

Vi lyser fred over Finn Helstads gode minne!

For musikkvenner i Bergen Pensjonistorkester og Bergens Turnforenings orkester, Ervin Thorn