Britt satte sin ære i å være til stede for barna

Britt Kari Sirevaag har gått bort, 72 år gammel.

Øyvind Sirevaag

Minneord Dette er et minneord. Minneord skrives ikke av BTs redaksjon, men av personer som kjente avdøde.

Britt Kari Sirevaag døde onsdag 14. juli, 72 år gammel, etter å ha kjempet mot kreften i over fire år.

Hun var en av hverdagens helter som ikke har særlig høy status blant unge i dag – hun var hjemmeværende. Med husmorskole. Britt satte sin ære i å være til stede for barna, følge dem opp og oppdra dem i deres yngre alder.

Britt ble født den 4. november 1948, i Stølsvegen på Minde. Hun var datter av Lillian og Nils Haukeland, og vokste opp med sine eldre søstre Eli og Marit. Britt fikk tidlig mye ansvar. Da hun var ti år gammel, døde faren. Moren var en del syk og trengte mye hjelp med husarbeidet. Britt hjalp til hjemme, og etter hvert jobbet hun på Haukeland sykehus og Hotel Norge. Selv om det var langt til jobb, pleide Britt alltid å gå dit hun skulle. Slik holdt hun seg i god form, og det å gå tur var noe hun satte pris på helt til det siste. I 1970 traff hun meg på en danseaften på NHH.

Den 28. august 1971 giftet vi oss i Storetveit kirke, den samme kirken som Britt var døpt og konfirmert i. Det er 50 år siden i år. I løpet av alle disse årene har vi vært sammen hver dag, kanskje med unntak av 10–15 dager. Vi har gått våre daglige turer og hatt det godt sammen, og livet har gitt mye å være takknemlig for. Tore ble født mens vi bodde i Fantoft studentby, og så flyttet vi til Stavanger og fikk Elisabeth. Etter hvert kom barnebarna som Britt var så stolt over. Britt var en kjærlig mor, og for de fire barnebarna var hun et forbilde. Alle var begeistret for mormor. Kakebaking sto lenge høyt i kurs over huslige sysler. Med småbarn i hus var det smart å ha et lager med skillingsboller og horn fylt med vaniljekrem i fryseren. Mang en mage har også nytt godt av Britts fyrstekake.

Renslighet og orden rådet også inne. Hver krok fikk besøk av hennes vaskekost eller støvsuger minst en gang i uken. Med tre etasjer å holde orden på var det lett å fylle arbeidsdagen. Rent var det alltid hos oss. Hun hadde også sterk moralsk sans, og syns det var viktig at folk oppførte seg ordentlig med hverandre.

Britt var opptatt av mote, og med sin smarte figur kledde hun det meste. Stil ble en ledetråd for henne.

Hun var glad i å reise. Først var det bilturer med barna til Danmark og Legoland. I 1984 var vi på biltur i Tyskland med vår Mitsubishi Colt, og vi dristet oss gjennom Checkpoint Charlie og inn i Øst-Berlin. Siden ble hele Europa vest for Tsjekkia lagt for våre føtter. Med barna. Siden har vi to reist land og strand rundt de fem kontinenter, og Britt følte seg som en ekte globetrotter. Underveis kom vi over Madeira – blomsterøyen uti havet, som kom til å bli yndlingsstedet vårt. Dit reiste vi jevnlig fra 2003 til 2019, oftest de to første ukene i desember for å nyte juledekorasjonene i gatene. Dette ble vår perle på jord.

Dessverre satte sykdom fra 2017 en stopper for de store og lange reisene. Obligatoriske turer til Bergen fortsatte vi med. Der var det slektsgraver som skulle pyntes og stelles, og der kjøpte hun alltid Bergenskalenderen som ble hengt opp på kjøkkenveggen. For hun forble bergenser på sin hals.

De fire siste årene satte sykdommen sitt preg på Britt, men helt frem til påsken gikk vi fortsatt våre faste turer sammen. Men så ble hun dårligere, og det ble snart klart hvilken vei det bar.

