Vi savner hans varme smil og hans enorme engasjement for Sjøforsvaret

Jan Henrik Eriksen døde 13. april, 76 år gammel.

Rune Andersen

Kontreadmiral Jan Henrik Eriksen døde 13. april, 76 år gammel. « Han var en usedvanlig kreativ og produktiv leder, og vil bli spesielt husket for sine viktige bidrag til endringen av Forsvaret etter den kalde krigen», skriver sjef for Sjøforsvaret i minneordet. Foto: privat

Kontreadmiral Jan Henrik Eriksen, født i 1945, døde 13. april.

Ved hans bortgang minnes vi en varm og raus leder, en inspirerende og kreativ offiser, en hedersmann og en nær venn og kollega.

Jan Henrik (JH blant venner og kolleger) sin militære karriere var svært variert.

Han hadde lang operativ tjeneste på missiltorpedobåter og fregatter og flere sentrale lederstillinger i daværende Forsvarets overkommando i tillegg til tjeneste i Nato.

Han vil bli spesielt husket for sine viktige bidrag til endringen av Forsvaret etter den kalde krigen og sin operative ledelse som Kommandør for Sjøstridskreftene i Nord-Norge (KOMSJØNORD).

I overgangen fra kald krig til tøvær oppsto en rekke sikkerhetspolitiske episoder i nordområdene, med grensekrenkelser, ulykker og en uavklart militær situasjon.

JHs dype innsikt i situasjonen i nordområdene, og hans operative ledelse av Kystvakten og Marinen i denne perioden, bidro sterkt til å ivareta og fremme norske interesser i en usikker tid.

JH var også en usedvanlig kreativ og produktiv leder som evnet å iverksette og håndtere de mange initiativer som var nødvendige for å gjøre Forsvaret klar for en ny tid.

Han var for eksempel dypt engasjert i oppbygging av både av den fartøysstrukturen og den avdelingsstrukturen Sjøforsvaret har i dag.

Venner og kolleger i Sjøforsvaret vil alle minnes JHs varme smil og tilstedeværelse, hans glimt i øyet og hans enorme engasjement for Sjøforsvaret.

I hans virke i Nato staket JH ut kursen for et meget viktig og omfattende system for å sørge for at stadig flere allierte kunne operere sammen med militære fartøyer, fly og landstyrker.

Vi savner allerede, og vil minnes, JHs rause og inspirerende nærvær!

På vegne av venner og kolleger i Sjøforsvaret,

Rune Andersen,

kontreadmiral,

Sjef Sjøforsvaret