Det ble en lidenskap for ham å være tro mot Guds Ord

Misjonær Torolf Karlsen døde 8. april, 78 år gammel.

De kasteløse dalitbarnas håpløse livssituasjon i India ble åpenbart for Inger og Torolf Karlsen. Siden 2007 ble arbeidet for disse barna en hjertesak for ekteparet Karlsen. Foto: privat

Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om våre kjære misjonærkollega Torolf Karlsens bortgang.

Bergen var Torolfs by helt fra barndommen av. Han tilbrakte sine barne- og ungdomsår på Torgallmenningen. Han var tilknyttet Centralkirken først, senere ble det Filadelfia og Tabernaklet.

Sammen med Inger var Torolf misjonær i Afrika i store deler av sitt voksne liv. Dedikerte og kallsbevisste reiste de til Tanzania i 1967, kort tid etter at deres første barn, Rakel ble født. Der hadde de sitt engasjement i misjonsorganisasjonen Swedish Free Mission.

Tiden i Tanzania ble en tøff start på et langt misjonærliv. Under denne krevende tiden lærte Torolf seg et perfekt swahili.

Etter ett år hjemme i Norge reiste familien ut til en ny periode. Denne gang for å tjenestegjøre i East Africa Pentecostal Churches som var grunnlagt av de norske pinsemisjonærene Walter og Karly Olsen. På stedet Embu, i regionen nær fjellet Mt. Kenya, bygde de opp et misjonssenter.

I sin tredje periode fra 1977 til 1980 var de plassert på misjonsstasjonen Thessalia hvor det var store oppgaver for Torolf med forkynnelse i de mange menighetene, og undervisning for pastorene og evangelistene.

Sin siste periode i Kenya hadde Inger og Torolf på Karen bibelskole, nå Karen Christian College. Denne tjenesten var som ”skreddersydd” for Torolf. Han gikk inn for oppgaven med hele sin omfattende kompetanse.

Han var ”sterk i skriftene”, og han hadde fremragende språkkunnskaper innen både engelsk og kiswahili. Torolf overlot aldri noe til tilfeldighetene. Han var grundig og granskende og søkte fullkommenhet og korrekthet i alt han tok seg fore.

Han var rett og slett i sitt ess som rektor for bibelskolen og satte dype, positive spor etter seg der.

Etter tjenesten i Kenya ble det to perioder ved Kampala School of Theology i Uganda. Evangelister og pastorer i PCU, Pinsemisjonens søsterkirke i Uganda, visste å verdsette den dyktige bibellæreren Torolf høyt. Han fikk bety svært mye for å bygge opp en sterk stamme av dyktige nasjonale forkynnere og menighetsledere.

Inger og Torolf kom hjem fra Uganda i 1996. Da hadde de betjent tre land i Øst- Afrika som misjonærer.

Siden år 2000 ble det India som fikk nyte godt av Inger og Torolfs varme misjonsengasjement. De gikk inn i Tabernaklet Bergens mangeårige engasjement fra Randi Haugstvedts tid. De fikk bety mye ny energi inn i et gammelt misjonsarbeid.

Noe helt nytt og altoppslukende skjedde da de kasteløse dalitbarnas håpløse livssituasjon ble åpenbart for Inger og Torolf. Siden 2007 ble arbeidet for disse barna en hjertesak for ekteparet Karlsen.

Torolf Karlsen var «hel ved», Kristus-sentrert og overgitt til Mesterens tjeneste. Det ble en lidenskap for ham å være tro mot Guds Ord.

De siste årene har han vært en produktiv forfatter. Den siste boken som har tittelen «Historien og sannheten om Jesus Kristus», skrev Torolf ferdig rett før han døde.

Vi takker Gud for vår bror, kollega og venn, misjonær Torolf Karlsen, og lyser fred over hans rike, gode minne.

På vegne av misjonærene

Liv Toril Rinding Skjeggestad